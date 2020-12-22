В двадцать первом веке, существует такое понятие, что, контроль энергетических рынков, позволяет влиять на политическую и экономическую обстановку в регионе. Значительно исчерпавшая свои возможности в других областях, американская экономика решила восстановить пошатнувшееся положение за счет этой сферы.

Проводя политику по вытеснению игроков с европейского энергетического рынка, Вашингтон направил усилия прежде всего против российского трубопроводного газа. Главные усилия США направило на информационную борьбу в Европе, а также убеждение лидеров стран ЕС о необходимости диверсификации поставок «снижения зависимости» Европы от российских поставок газа. По мнению американских политиков развитие сотрудничества ЕС и России в области энергетики сделает Европу еще более уязвимой для экономического и политического влияния со стороны Москвы.

Основной целью американской политики в Европе является дискредитация российских поставщиков. Идея о диверсификации это лишь повод. Диверсификация поставок энергоресурсов в Европе и так достаточно развита, российский газ составляет порядка 60% всего объема, и такая высокая его доля на рынке определяется как наиболее выгодным коммерческим предложением, так и другими важными рыночными составляющими – стабильностью российских поставок, низкой ценой относительно конкурентов и высоким качеством газа, который можно использовать не только в качестве топлива, но и в качестве сырья для химической промышленности. Совокупностью этих качеств не могут похвастать другие поставщики.

Вашингтон намерено создал блок стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим, в котором развивает инфраструктуру по получению, переработке, транспортировке сжиженного природного газа (СПГ), с морскими терминалами и соединительным трубопроводом. Главной целью вытеснение российских энергоресурсов с европейского рынка, путем увеличения поставок американского СПГ через терминалы в польском Свиноуйсьце, литовской Клайпеде, будущих терминалов в хорватском городе Крк и в Александруполисе в Греции. Есть и другие проекты направленные на развитие конкуренции российским трубопроводам.

По мнению политолога, доктора экономических наук Н.Дюлгеровой в интервью болгарском издании «Труд», у американского газа не все так хорошо, как может показаться. Одна из причин, откуда идет инициатива строительства этих проектов. Она исходит прежде всего из США. Но поддержка проекта может быть со стороны конкретного региона или всей Европы. И вот тут раскрывается главная проблема. Если для региона проект может быть выгоден, нарпимер строительство перерабатывающего терминала и экспорт газа в глубь континента, то для ЕС проект убыточен и не гарантирует непрерывность поставок газа по конкурентным ценам.

В случае строительства трубопровода в страну, подписываются долгосрочные контракты гарантирующие поставки на долгие годы и выгодные и для поставщика, и для потребителя, такие проекты являются общенациональными.

А в случае с СПГ, как правило сроки контрактов сравнительно короткие и условия сильно зависят от ситуации на рынке. Сегодня спрос крайне низок и предложение высоко – СПГ поставляется по первому зову, но внезапно цена подскочила, и страна, предложившая большую стоимость за партию, перехватывает забронированную поставку СПГ, танкер уходит в другой регион, а вы будете ожидать своей очереди. Может оказаться, что все танкеры с СПГ уйдут в регион, где цена выше и ваша страна будет вынуждена закупать газ по невыгодным ценам, лишь бы не сорвать непрерывность снабжения, либо искать более дешевых поставщиков теряя время. В такой среде не может функционировать сеть по транспортировке газа в глубину Европы. Если в порты не будет непрерывной поставки СПГ, страдать будут все и прежде всего те, кто находиться в глубине континента. Тут нет национальности проекта.

Это главный минус, который осознают все участники «антироссийской» коалиции, поэтому за несколько лет, кроме активной риторики продвижения проекта европейских стран нет. Да построена большая инфраструктура, но загруженность ее достаточно мала. А транспортная сеть на данный момент отсутствует, и транспортировку газа можно осуществлять, используя только российские газопроводы.

Таким образом Вашингтону нечего предложить на рынке Европы, кроме навязывания строительства в обмен на обещания и помощь в строительстве СПГ инфраструктуре, которую он не факт, что выполнит. Именно поэтому Германия и ЕС в целом активно отстаивают завершение российских газопроводов в Европу, а СПГ терминалы работают лишь на треть своих возможностей.