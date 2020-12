Министерство торговли опубликует первый список конечных пользователей военного назначения, в котором будут указаны более 100 китайских и российских компаний

Министерство торговли США опубликовала новый санкционный список, куда вошли более 100 китайских и российских оборонных компаний и государственных учреждений. Stelmakh Joint Stock Company;Promtech-Dubna, JSC;Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation;Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern;Rapart Services LLC;Rosoboronexport OJSC (ROE);Rostec (Russian Technologies State Corporation);Rostekh – Azimuth;Russian Aircraft Corporation MiG;Russian Helicopters JSC;Sukhoi Aviation JSC;Sukhoi Civil Aircraft;Tactical Missiles Corporation JSC;Tupolev JSC;UEC-Saturn;United Aircraft Corporation;United Engine Corporation; andUnited Instrument Manufacturing Corporation. https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-department-will-publish-first-military-end-user-list-naming – цинкВ целом, ничего необычного – рутина разгорающейся Холодной войны.И это конечно же не последние санкции против РФ и Китая. Их впереди еще очень много. Как и новая гонка вооружений и масса локальных войн и конфликтов, а также пересмотр существующих границ и сфер влияния.Слом существующей системы мироустройства не будет безболезненным.