К нам присоединился Борис Викторович Южанин. Он инициатор нашей сегодняшней встречи с Вами Анатолий Александрович, и я с удовольствием передаю Борису слово для того, чтобы он ввёл нас в курс той статьи ради которой мы сегодня и собрались. Пожалуйста, Борис, тебе слово.

Здравствуйте товарищи, здравствуйте уважаемый Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, могли бы Вы прокомментировать, пожалуйста, эту статью и особенно такие вещи, вот что такое кооптация элиты и как бы это смогло сказаться против тех, кто делают теорию “Золотого миллиарда” и то, что восемьдесят процентов людей просто не мыслят, вот зачем это делается?