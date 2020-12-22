Радио НОД 18.12.2020
К нам присоединился Борис Викторович Южанин. Он инициатор нашей сегодняшней встречи с Вами Анатолий Александрович, и я с удовольствием передаю Борису слово для того, чтобы он ввёл нас в курс той статьи ради которой мы сегодня и собрались. Пожалуйста, Борис, тебе слово.
Здравствуйте товарищи, здравствуйте уважаемый Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, могли бы Вы прокомментировать, пожалуйста, эту статью и особенно такие вещи, вот что такое кооптация элиты и как бы это смогло сказаться против тех, кто делают теорию “Золотого миллиарда” и то, что восемьдесят процентов людей просто не мыслят, вот зачем это делается?
Ну, что касается теории “Золотого миллиарда”, то около двух десятилетий назад вышла моя статья “Золотые миллиарды” с подзаголовком “Критика экономического мира”. В этой статье показано естественно не с нуля, а на основе многих тогдашних серьёзных исследований, что уже те технологии что были доступны человечеству в прошлом тысячелетии достаточны, чтобы по-крайней мере несколько веков вперёд обеспечить уровень жизни в момент характерной в момент написания статьи для этого самого “Золотого миллиарда” по-меньшей мере пятнадцати-двадцати миллиардам человек. Ну, а по демографическим соображениям, считается, что реально человечество никогда не превзойдёт этот размер пятнадцать-двадцать миллиардов соответственно, это значит, что мы без проблем можем жить благополучно при несравненно большем человечестве, чем сейчас. Но для этого нужны существенно иные способы организации хозяйствования, нежели сейчас. Я там в этой статье использовал по-мимо всего прочего труды весьма известного исследователя Жанна Фреско.
Так вот, Фреско совершенно справедливо отмечает, что нет технических препятствий к колоссальному росту человечества, но к сожалению, в его исследованиях нет ничего о том, как надо реорганизовать человечество, чтобы обеспечить ему такую вот благополучную возможность. И именно в силу непонимания теми, кто сейчас считается элитой основ экономики, то что сейчас называют экономикой это на самом деле то, что Аристотель Никомахович Стагирский назвал хрематистика – учение о получении прибыли любой ценой и любым способом. Так вот, незнакомство этих людей с экономикой вводит их в далёкие заблуждения, в том числе и в заблуждении о необходимости сократить численность человечества…