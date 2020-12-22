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Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях переписывания итогов Второй мировой войны

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В рамках прошедшей на этой неделе ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина был затронут вопрос сохранения исторической памяти. В последние несколько лет эта тема приобрела особую остроту в связи с усиливающимися попытками стран Запада переписать ее итоги.

 

Российский лидер отметил, что искажение исторических фактов в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам может иметь далеко идущие разрушительные последствия для сложившейся после войны системы общечеловеческих ценностей и сохранения мировой безопасности. В конечном итоге такой подход обернется во вред всем тем, кто им злоупотребляет, добавил Президент.

К примеру, процесс «героизации» нацизма, который вот уже несколько лет набирает обороты в Прибалтике и на Украине. Власти этих стран объявляют всех коллаборационистов «борцами за независимость» и провозглашают национальными кумирами. Степан Бандера, Роман Шухевич, Адольфас Раманаускас, Виктор Арайс…Им именами называют улицы и проспекты, останки торжественно перезахоранивают, отдают им воинские почести. На Украине весной, например, даже водили школьников возложить цветы на могилу Дмитрия Пелыпа, участника националистического батальона «Нахтигаль».

Проблема в том, что «герои» по факту были вовсе не героями. Все их мужество и борьба за независимость проявлялось в убийствах мирных жителей, еврейских погромах или карательных акциях, в ходе которых истреблялись тысячи человек и сжигались целые деревни просто за то, что кто-то из их жителей был заподозрен в сотрудничестве с партизанами. Во время этих акций нацисты не щадили никого. В числе их жертв – женщины, малолетние дети и старики.

Через некоторое время на Украине или в Прибалтике подрастет поколение, которое было основано именно на таких идеалах. Вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Уже сейчас как в странах Европы, так и в США возрождается нацистская идеология. По состоянию на конец 2019 года в Соединенных Штатах только официально было выявлено около тысячи неонацистских организаций; в Европе – примерно столько же… Если вдруг они получат власть – мир просто захлестнет новая волна человеконенавистничества.

 

Источник: http://westvoices.ru/analytics/35816/
Рубрики: История, Мировоззрение, Политика
Метки: Россия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 35925 31303
    Вячеслав час назад

      “…искажение исторических фактов в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам может иметь далеко идущие разрушительные последствия…” А неисполнение предвыборных обещаний депутатами и пр. лицами, идущими во власть, как можно назвать?

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    • 15813 9527
      Maleos час назад

        Вопросы по существу так и не были заданы: всех, кто мог их задать, изолировали в колл-центре и слова не дали. Зато был Шнур и другие. Видимо, самое интересное было после конференции, но хрен покажут. Вот тут кусочек попался по эпидемии https://youtu.be/1aHWlS2EDME?t=435

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