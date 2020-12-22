В рамках прошедшей на этой неделе ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина был затронут вопрос сохранения исторической памяти. В последние несколько лет эта тема приобрела особую остроту в связи с усиливающимися попытками стран Запада переписать ее итоги.

Российский лидер отметил, что искажение исторических фактов в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам может иметь далеко идущие разрушительные последствия для сложившейся после войны системы общечеловеческих ценностей и сохранения мировой безопасности. В конечном итоге такой подход обернется во вред всем тем, кто им злоупотребляет, добавил Президент.

К примеру, процесс «героизации» нацизма, который вот уже несколько лет набирает обороты в Прибалтике и на Украине. Власти этих стран объявляют всех коллаборационистов «борцами за независимость» и провозглашают национальными кумирами. Степан Бандера, Роман Шухевич, Адольфас Раманаускас, Виктор Арайс…Им именами называют улицы и проспекты, останки торжественно перезахоранивают, отдают им воинские почести. На Украине весной, например, даже водили школьников возложить цветы на могилу Дмитрия Пелыпа, участника националистического батальона «Нахтигаль».

Проблема в том, что «герои» по факту были вовсе не героями. Все их мужество и борьба за независимость проявлялось в убийствах мирных жителей, еврейских погромах или карательных акциях, в ходе которых истреблялись тысячи человек и сжигались целые деревни просто за то, что кто-то из их жителей был заподозрен в сотрудничестве с партизанами. Во время этих акций нацисты не щадили никого. В числе их жертв – женщины, малолетние дети и старики.

Через некоторое время на Украине или в Прибалтике подрастет поколение, которое было основано именно на таких идеалах. Вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Уже сейчас как в странах Европы, так и в США возрождается нацистская идеология. По состоянию на конец 2019 года в Соединенных Штатах только официально было выявлено около тысячи неонацистских организаций; в Европе – примерно столько же… Если вдруг они получат власть – мир просто захлестнет новая волна человеконенавистничества.