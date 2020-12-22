Победа. Путин одобрил важный проект Мишустина-Белоусова
На пресс-конференции, прошедшей 17 декабря, Владимир Путин впервые высказался по поводу важнейшего проекта, инициированного государственниками.
Нынешнее правительство Мишустина-Белоусова с первых дней своей работы предпочло сконцентрировать усилия на важнейших направлениях, которые, без сомнения, станут драйверами российской экономики. Это механизм ограниченной эмиссии, импортозамещение в сфере госзакупок, ускоренное строительство инфраструктуры, введение цифрового рубля и т.д.
Сегодня Путин поддержал еще один проект, способный обеспечить рост российского ВВП на миллиарды долларов ежегодно (почему в долларах, станет понятно ниже)
Но для начала я бы хотел представить наш новый видеоматериал, который вышел на канале "Клуб Двинского". Тема – последние аппаратные решения Мишустина:
Но вернемся к проекту Мишустина-Белоусова. Речь идет о развитии внутреннего туризма. С первого взгляда может показаться, что данная тема не имеет определяющего значения. Однако это большая ошибка.
Даже если посмотреть сухую статистику, то мы увидим, что импорт туристических услуг является самой большой статьей, собственно говоря, импорта услуг. Ежегодно граждане России вывозят в результате поездок порядка 30 млрд. долларов за рубеж. А это огромные деньги, которые могли бы остаться здесь и работать на российскую экономику.
В этом году ограничения на выезд за рубеж, буквально, спасли российскую экономику. Так, за январь-ноябрь импорт туристических услуг составил всего лишь 3.9 млрд. долларов против 29 млрд. годом ранее. Собственно говоря, платежный баланс России за эти 11 месяцев составил плюс 29.1 млрд. долларов. То есть, если бы граждане России путешествовали в полном объеме и вывозили валюту, то курс доллара по отношению к рублю мог бы пробить трехзначные цифры. Этот вопрос мы подробно рассмотрели на канале "Записки Двинского":
Запрет на выезд за рубеж спас экономику России
Теперь развитию внутрироссийского туризма будет уделяться особое внимание. Отрасль ждет кардинальное реформирование. Владимир Путин заявил, что данную программу необходимо продвигать синхронно, начиная от строительства инфраструктуры (вплоть до туалетов), заканчивая формирование позитивного образа отечественных курортов в СМИ. В настоящий момент внутренний туризма формирует 3.9% российского ВВП. Это очень мало, учитывая потенциал нашей страны.
Ответственным за данное направление станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На базе АО "Курорты Северного Кавказа" будет создана новая мощнейшая структура, которая консолидирует отрасль.
Подобное предложение было выдвинуто еще в 2016 году, однако тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев его отклонил. По словам Медведева, туризмом в России должны заниматься частные агентства, а не госкорпорации.
Сейчас, спустя 4 года, Мишустин кардинальным образом поменял точку зрения правительства на данный вопрос. Здесь же вспомним проект Белоусова "Южный кластер", который призван обеспечить курорты черноморского побережья доступной транспортной инфраструктурой.
Государственный капитализм предполагается максимальную концентрацию государственных усилий на тех направлениях, которые станут опорными точками роста экономики. И внутренний туризм более, чем отвечает этим требованиям.
- Во-первых, ряд регионов получит мощнейший драйвер развития.
- Во-вторых, хотя бы частично прекратится отток капитала (импорт туристических услуг).
- В-третьих, импульс получит строительная отрасль (как недвижимость, так и транспортная инфраструктура).
Рубрики: Мировоззрение, Политика
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неплохо бы установить скидки на цены железнодорожных и авиабилетов,
а также на проживание в гостиницах и отелях в размере 50%.
“…без сомнения, станут драйверами…” Если уж импорт задумали замещать, то и словечки импортные надо бы пореже употреблять… Уж из 4 млн. наших слов можно найти соответствующее смыслу слово…
Судя по тому , что кто то плюсанул статью. Ещё остались непроходимо “наивные” , верящие в ХПП.
Или рефлекс. Увидел изображение. Кнопочку нажал. Его грабит уже 30-ть лет одна и та же ОПГ , а он всё блеет , в ладошки хлопает, и восторг выражает . Павлов собак хоть кормил за это. А что “восторженные” получают ?
Интересно, а как в свете статейки расценивать рейд питерского ОМОНа по “мятежным” ресторанам и кафе СПб? Или это называется экстрим-туризм по-русски, когда тебя мордой в пол, если ты случайно зашел в неблагонадежную (с точки зрения Беглова) забегаловку? Или вирус-ковид только в “мятежных” есть, а в “послушных” его нет? Тогда надо бы и метро прикрыть, уж там-то сплошные контакты с “вирусом”.
Обратитесь к Беглову, он вам ответит.