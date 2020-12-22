Почему на Западе не замечают возрождения «коричневой чумы» на Украине?

В минувшую субботу сторонники «Святейшей церкви Украины» (СЦУ), как призывает именовать этот политико–религиозный новодел — т.н. Православную церковь Украины его «конструктор» Константинопольский патриарх Варфоломей, попытались захватить Свято-Успенскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) в с. Михальча Черновицкой области. В УПЦ сообщили, что храм опять удалось отстоять. Предыдущие попытки захвата в августе и ноябре 2019 г. тоже были отбиты.

УПЦ МП вынуждена сосуществовать с враждебным ей государством, оставаясь при этом беззащитной. В стране с «благословения» властей уже в течение 30 лет происходят захваты храмов и монастырей УПЦ МП. Войну против канонического православия развязали униаты (греко–католики, по их собственному определению), запрещенные в СССР за сотрудничество с фашистами в годы Второй мировой войны и легализированные М. Горбачевым в 1989 г. Собственно, они никогда не прекращали борьбу с православием в Малороссии/на Украине, даже пребывая под запретом все послевоенные годы как коллаборационисты.

К униатам присоединились вышедшие из подполья «автокефалисты» (т.н. Автокефальная церковь Украины), тоже испачкавшиеся в сотрудничестве с гитлеровцами.

Эти структуры раскольников традиционно «проповедовали» на территории Галиции и Волыни, где для их паствы с обретением Украиной «нэзалэжности» (от России) стали нормой церковные захваты, преследования и даже убийства православных священников.

В начале 1990-х униатами со зверской жестокостью были разгромлены три православных епархии на западе Украины: Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская. Там православные сегодня низведены до положения римской катакомбной церкви времен императора Нерона…

Но широко разгуляться западенским бандитам от унии не дали: в середине 1990-х конкуренцию им составила новая антиправославная организация — Украинская православная церковь невесть откуда появившегося Киевского патриархата (УПЦ КП — в пику УПЦ МП). Она стала итогом тесного содружества первого президента Украины Л. Кравчука (по его признанию, «симпатика» бандеровцев) и отлученного от церкви (преданного анафеме) монаха-расстриги, бывшего митрополита Киевского и Галицкого УПЦ МП Филарета (Михаил Денисенко), получившего из рук киевских властей титул «Патриарх Киевский и всея Руси-Украины».

Вместе с тем свои «нэзалэжные» полномочия Денисенко обрел при активной поддержке созданной на американо-канадские средства крайне радикальной организации УНА — УНСО (запрещена в РФ), состоящей преимущественно из униатов-галичан. После чего захваты храмов УПЦ МП начались и в Киеве, откуда распространились по восточным и юго-восточным регионам страны и продолжаются по сей день. Совсем недавно, в июле, «активисты» СЦУ отобрали у УПЦ очередную церковь в честь Покрова Божией Матери в селе Новоживотове Винницкой области.

Сегодня раскольники из СЦУ/ПЦУ заявляют о 600 «добровольных» переходах к ним из канонической церкви Московского патриархата. Да, есть и такие. Их — 84. Но ещё 440 «переходов» являются случаями церковного захвата: 220 приходов были незаконно «перерегистрированы» в ПЦУ местными властями; 120 православных храмов захвачены силой.

Так на украинской территории формируется подконтрольная Фанару (и Вашингтону) структура СЦУ. Более того, бандитам это никаким наказанием не грозило и уже не грозит. В январе 2019 г. Верховная рада приняла закон о лишении УПЦ МП храмов, освободив, таким образом, рейдеров от ответственности за уголовные деяния в прошлом и «благословив» на дальнейшие преступления не только против свободы совести, но и прав человека, о соблюдении которых в России и других неугодных государствах столь усердно печется корпоративный Запад. Но в отношении Украины это чистейшей воды фикция.

Один из последних примеров. Комиссариат по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы отказывается обсуждать вопросы защиты прав православных верующих на Украине (и на Балканах). Ранее редакция ИА REGNUM направила Комиссару по правам человека Дуне Миятович несколько вопросов, в том числе такой: «Во время встречи с Патриархом Русской православной церкви Кириллом в мае 2019 года вы заявили о том, что намерены посетить Украину и детально изучить ситуацию в связи с соблюдением религиозных прав в этой стране. Вы тогда заявили, что проблема прав человека и насилия в отношении верующих подпадают под ваш мандат и что вы будете очень внимательно заниматься этими вопросами. Какие конкретные шаги вы с этих пор предприняли для улучшения положения верующих УПЦ? » Помощник Миятович Стефано Монтанари прислал 7 декабря весьма любопытный ответ на запрос редакции: «Спасибо за вашу просьбу. К сожалению, повестка дня комиссара не оставляет времени для дополнительных обязанностей». А чего можно было ещё ожидать от организации, нацеленной на противостояние с Россией изначально?

Дело в том, что главной ударной силой в борьбе против канонической православной церкви на Украине являются последователи бандеровцев или, как их часто ласкательно-уменьшительно называют в наших СМИ (прежде всего на радио и ТВ), «нацики» (вроде как хлопчики).

Хотя по своей идеологии и практике это однозначно аналоги штурмовых отрядов Гитлера, которые привели к власти нынешних киевских правителей-националистов и всю их камарилью, совершив два государственных переворота — в 2004 и в 2014 гг. Скажу больше: в 2014 г. мы стали очевидцами страшного события — легализации фашизма. Но ультраправый переворот и политический геноцид русских на Украине были поддержаны ведущими западными странами. Таким образом, это знаковое событие означает, что либеральное общество вступает в состояние неоархаики, как это имело место в 1930-е годы. Возвращение фашизма — это также признак определенных исторических ожиданий. На эту меру элиты идут ради отсрочки финала мирового кризиса. Но в итоге фашизм приведет западное общество к краху, что и произошло в сороковых годах прошлого века.

Особо активные усилия предпринимаются Западом для подрыва влияния православия на Украине, поскольку многие идейные и духовные основы канонического православия мало совместимы с западными ценностями и даже находятся в непримиримом противоречии с ними. Униатский митрополит Андрей Шептицкий ещё в начале XX века писал: «Украинцы — лишь орудие Божественного промысла, призванные вырвать христианский восток из клещей ереси (т. е. православия), водворить его в лоно Апостольского престола и европейского сообщества». А «геополитический шахматист» Збигнев Бжезинский заявлял, что после крушения коммунизма для западного мира православие — враг номер один.

Потому вполне закономерно, что сегодня церковная политика украинских властей похожа на политику государственных ведомств нацистской Германии. Так, секретные планы «фюрера германской нации» Адольфа Гитлера предусматривали введение новой государственной религии, опирающейся на язычество и «германско-нордическое движение». Кратко эта история выглядит так. В 1932 г. довольно большая часть лютеранских христиан Германии объединилась в движение, которое присвоило себе название «Немецкие христиане». Своей главной задачей они видели «деиудаизацию» христианства, призывали уничтожить Ветхий Завет, а также отрицали склонность человеческой природы к греху. Христианские таинства отвергались, равно как иконы и другие священные предметы богослужения. Само христианство как «религия рабов» приговаривалось к ликвидации. Вместе с тем «Немецкие христиане» полностью принимали арийскую идеологию Третьего рейха. Они настаивали на отмене федеральной структуры Евангелистской церкви с 28 автономными региональными церквями и ее замене на единую централизованную «Имперскую церковь» (нем. Reichskirche). При поддержке Гитлера и министерства пропаганды такая церковь была создана.

Правда, это не исключало временного заигрывания с чувствами верующих и открытия запрещенных атеистической советской властью храмов на оккупированных территориях СССР. В Главном управлении имперской безопасности 31 октября 1941 г. была издана секретная директива, содержание которой не оставляет сомнений в том, что в случае победы гитлеровской Германии над СССР православие на оккупированных территориях было бы уничтожено, а вместо него нацисты стали бы насаждать «новую религию», лишенную основных христианских догматов.

Гитлер серьезно занимался религиозными проблемами, так как считал их важнейшими в деле «управления покоренными народами». Весной 1942 г. он изложил свое видение религиозной политики так: насильственное дробление православных церквей, принудительное изменение характера верований населения, запрещение «устройства единых церквей для сколько-нибудь значительных русских территорий».

В марте — апреле 1944 г. руководство министерства по делам восточных территорий породило идею создания единой Украинской церкви с проведением в перспективе Всеукраинского поместного собора и даже избранием патриарха. Но наступление Красной Армии разрушило эти планы, и вместе с их инициаторами пришлось спешно эвакуировать и коллаборационистов. Примечательный факт: за годы оккупации сепаратистских национальных церквей нигде, кроме Украины, немцам создать не удалось, да и там за ней пошло меньшинство духовенства и верующих.

Без сомнения, Великая Отечественная война имела метафизическое измерение. Это, действительно, была война если не с антихристом, то с его предтечей. Специалисты-историки отмечают, что Гитлер после разгрома Советского Союза планировал отбросить политес, прямо объявить Германию языческой страной и перейти к преследованиям христиан: «В декабре 1941 года Гитлер в кругу подчиненных рассуждал о необходимости уничтожения христианства: »Война идет к концу. Последняя великая задача нашей эпохи заключается в том, чтобы решить проблему Церкви. Только тогда германская нация может быть совершенно спокойна за свое будущее»». Очевидно, под вопрос были поставлены не только судьбы целых народов и рас, но и судьба Церкви Христовой.

Но именно бандеровцами из УПА (запрещена в РФ) был устроен кровавый террор против православия на Украине. За пять лет (1941—1945 гг.) УПА уничтожила несколько сотен православных священников, называется даже цифра в 900 убиенных националистами.

В целом от рук карателей–бандеровцев погибло 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, более 400 тыс. советских военнопленных и еще 500 тыс. мирных украинцев. Было убито 20 тыс. солдат и офицеров Красной Армии и правоохранительных органов, примерно пять тысяч своих же «воякIв» из УПА, недостаточно «активных и национально сознательных». Почему же Европа, в которой нацизм однозначно трактуется как преступная идеология, обошедшаяся человечеству в десятки миллионов жертв, упорно не видит того, что на Украине нацизм возрождается в его самых архаичных, полностью совпадающих с гитлеризмом формах и тезисах?

Это связано с желанием не ограничивать украинцев в инструментах и видах оружия, используемых ими в борьбе с Россией. Следовательно, цену выданного Западом разрешения на реанимацию нацизма на Украине там считают вполне приемлемой. Так, 18 ноября комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. 122 страны поддержали этот документ, 53 воздержались. Среди воздержавшихся практически все «цивилизованные» страны, откуда нацизм и произошел.

США и Украина стали единственными странами, которые проголосовали против. И в такой связке они выступают, начиная с 2005 г. Есть все основания полагать, что решающей в этом вопросе является внутренняя политика «нэзалэжной» в отношении исторической памяти. Например, на Украине был создан культ «героев» ОУН, УПА и дивизии СС «Галичина» (все эти структуры запрещены в РФ), созданных нацистской Германией и поступивших в услужение США и Европы после её разгрома. Для украинских националистов история коллаборационизма времен Второй мировой войны интерпретируется как наиболее героическая страница в «многовековой национально-освободительной борьбе украинцев против московского ига». Трагедией в этом контексте считается тот факт, что Красной Армии удалось отвоевать Украину у гитлеровцев и вернуть её в «российскую тюрьму народов». Удивительно, но так думает уже большинство населения (без учета региональных особенностей). Трех десятков лет хватило, чтобы сознание наших братьев по вере и по крови трансформировалось из дружеского во враждебное. (Впрочем, Гитлер перевернул сознание немцев кардинальным образом всего за восемь лет.)

Сегодня на Украине воспринимается как должное тот факт, что глава СЦУ, созданной с единственной целью — подчинить себе всех раскольников, объединив их в антиправославный легион (имя им легион!), Епифаний Думенко прилюдно назвал Степана Бандеру «гением украинского национального духа».

«И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся», — говорит он. Под эту марку бандеровцы чуть не открыто начали жечь православные храмы. Сгорела уникальная старинная деревянная церковь в честь святой Параскевы Сербской в Черновицко-Буковинской епархии. Случился пожар на территории православного Гамалеевского женского монастыря священномученика Харлампия в Шосткинском районе Сумской области. Был подожжен мужской Свято-Успенский монастырь, одна из главных святынь православной Одессы. Даже по мнению полиции, только в апреле этого года было зафиксировано четыре таких поджога.

События, происходящие на Украине, однозначно свидетельствуют о том, что масштабный религиозный кризис в стране приобретает все более антихристианские очертания. Пока каноническая православная церковь пытается противостоять натиску раскольников и Константинопольского патриархата, украинцы уходят в нетрадиционное христианство, сектантство и даже язычество. Именно язычниками является большинство боевиков правого толка на Украине, они ещё до «майдана» конфликтовали с православной церковью. Сегодня радикалы разделились на две основные группы. Одни превратились в боевые отряды раскольников и помогают им захватывать храмы «промоскальской» УПЦ в основном в западной части Украины, начиная с Житомирской области и далее до границы со странами Евросоюза. Другие (и таких все больше) открыто проповедуют языческие верования. (Чем не Германия периода правления Гитлера?)

Вообще, это, конечно, ненормальная ситуация, когда 20—30 тыс. приверженцев Бандеры навязывают свою волю многомиллионному обществу. Более того, не являясь серьезной военной силой, они определяют политику всего государства. Официальные власти во главе с Владимиром Зеленским, поначалу декларировавшие псевдолиберальный дискурс, теперь всецело потакают любым требованиям националистов, включая наиболее одиозные.

Думается, именно такими ветрами тянет сейчас со стороны США. Специалисты утверждают, что демократ Джо Байден, став президентом Америки, будет использовать Украину против России. Как раз для этих нужд ему и пригодятся радикалы и нацисты, о прошлых грехах которых Соединенные Штаты, естественно, не вспомнят. Запад всегда использовал украинских националистов в своих целях, поэтому и закрывает глаза на их действия на территории Украины и ДНР/ЛНР, где они подвергли обстрелам и повредили более 100 православных храмов.

Нам надо понять очень простую вещь: никто в Европе не воевал против Гитлера, наоборот, вся Европа поддержала его. Он повел Европу на Восток — «Drang nach Osten». Большинство стран нынешнего ЕС пришли к нам вместе с Гитлером, чтобы отнять у нас землю и жизни. Возрождающийся украинский нацизм не угрожает Германии. (Польше угрожает, но та старательно отворачивается от украинских реалий). И Франции не угрожает. И США. Потому что, в первую очередь, этот укронацизм построен на русофобии, а значит, совпадает с «генеральной линией» Запада. Недавно один американский чиновник весьма креативно описал участие во Второй мировой США и СССР. Когда мы наступали на Западе, сказал он, русские ударили немцам в спину.

Русофобский круг замкнулся, когда постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе выступления на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны заявил, что план Второй мировой Адольф Гитлер разрабатывал якобы совместно с советским лидером Иосифом Сталиным.

По его словам, поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские – с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины». Согласно утверждениям украинского постпреда, «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше – во время отступления в 1941 году».

Но вот незадача: в 2016 г. парламент Польши квалифицировал преступления солдат дивизии СС «Галичина» против польского населения как геноцид. Но УГКЦ не высказала ни слова осуждения злодеяний, совершенных «вояками» этой дивизии.

Наоборот, украинские униаты подчеркивают, что люди, воевавшие в составе нацистской армии Германии, боролись за независимость Украины, а сама УГКЦ к сотрудничеству с нацистами не имеет никакого отношения. Однако хорошо известно, что в создании дивизии СС «Галичина» активное участие принимали униаты.

А митрополит Андрей Шептицкий в личном послании к Адольфу Гитлеру писал: «Как глава Украинской греко-католической церкви я передаю Вашему превосходительству мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым Киевом! » Только оборотень мог выражать «сердечные поздравления» врагу, оккупировавшему столицу его государства.

Вряд ли Шептицкий с его униатами тогда и раскольники сегодня могли считать Украину своей Родиной. Похоже, на роль Шептицкого претендует теперь глава СЦУ Думенко. Кстати, в некоторых «храмах» этого константинопольского новодела наряду с христианским крестом используется украинский трезубец.

В униатских церквях служба во время Второй мировой проходила под красными знаменами фашистов со свастикой в белом круге. Запад явно хорошо помнит свое прошлое…