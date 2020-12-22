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Кто создал Катюшу

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FEv8kfqecDU
Рубрики: Видео, Вооруженные силы, История, Творчество
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10462 8186
    Павел час назад

      Типа, отмазал Костикова? Который слил изобретателей?
      Цель бдительного Костикова была одна – директорство в институте, созданном на основе лаборатории, которое он впоследствии провалил с треском.
      Ещё до статьи Голованова я познакомился с АА Дерибасом, сподвижником МА Лаврентьева, и был вхож к нему в дом. И аналогичную историю про уничтожение сотрудников газодинамической лаборатории слышал из его уст. Возможно, он узнал это от более именитых товарищей по работе.
      Почему автор ролика роется как таракан в пожелтевших газетках вместо опроса ещё живых свидетелей прошлого?

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