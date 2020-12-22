Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Типа, отмазал Костикова? Который слил изобретателей?
Цель бдительного Костикова была одна – директорство в институте, созданном на основе лаборатории, которое он впоследствии провалил с треском.
Ещё до статьи Голованова я познакомился с АА Дерибасом, сподвижником МА Лаврентьева, и был вхож к нему в дом. И аналогичную историю про уничтожение сотрудников газодинамической лаборатории слышал из его уст. Возможно, он узнал это от более именитых товарищей по работе.
Почему автор ролика роется как таракан в пожелтевших газетках вместо опроса ещё живых свидетелей прошлого?