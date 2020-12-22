Американские либералы вместе с IT-гигантами сделали все, чтобы финансовые преступления семейства Байденов не помешали смещению Дональда Трампа.

Как ранее сообщал News Front, сын Джо Байдена был замешан в финансовых махинациях, будучи членом совета директоров украинской газовой компании «Burisma». Когда этим заинтересовалась Генеральная прокуратура Украины, Джо Байден, будучи вице-президентом США, стал шантажировать тогдашнее киевское руководство. Он сказал Петру Порошенко, что тот не получит финансовую помощь, если не уволит с поста генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко требование выполнил.

Дональд Трамп пытался раскрыть эти сведения. Он даже отправлял на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани. Однако, демократы настойчиво мешали раскрытию правды. Дошло до того, что Трампу пытались объявить импичмент, отвлекая внимание от Байденов.

Лишь после выборов Минюст взялся за расследование. Как пишет The Washington Times, этому посодействовали демократы и их союзники из Кремниевой долины. Снова и снова появлялись доказательства финансовых преступлений Байденов, но подобные публикации подвергались жесточайшей цензуре. Лишь после победы Байдена либеральные американские СМИ признались в этом.

«Этот инцидент — беспрецедентная операция прикрытия со стороны как многих правительственных структур, так и структур за его пределами, — сказал бывший советник Трампа Джеффри Гордон. — Кремниевая долина подавила реальный скандал, связанный с Хантером Байденом, одновременно раздувая сфабрикованный скандал вокруг Трампа и России».

Наиболее бесцеремонно либералы поступили в октябре. За считанные дни до выборов The New York Post опубликовала содержимое ноутбука Байдена-младшего. Эти материалы доказывали, что Джо Байден лоббировал интересы Burisma и встречался с ее руководством, хотя публично отрицал это. Осознавая масштаб катастрофы, либералы добились блокировки этих сведений в соцсетях, нарушая при этом свободу слова. В то же время сторонники Байдена отчаянно утверждали, что компромат на кандидата в президенты – дело рук Кремля.

Такая подлая дезинформации американцев возымела свои плоды. Исследование центра «McLaughlin & Associates» показывает, что 36% избирателей Байдена не знали о финансовых махинациях. Из них 13% заявили, что не голосовали бы за демократа, зная об этом.