Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8
Старт состоялся с космодрома Вэньчан. На борту ракеты было пять спутников.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, КНР осуществила во вторник первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту.
«Старт состоялся с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Спустя 15 минут ракета достигла гелиосинхронной орбиты на высоте 512 км. Там от нее отделились пять спутников: один экспериментальный аппарат и четыре частных зонда», — говорится в сообщении.