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Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8

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Старт состоялся с космодрома Вэньчан. На борту ракеты было пять спутников.

Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, КНР осуществила во вторник первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту.

«Старт состоялся с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Спустя 15 минут ракета достигла гелиосинхронной орбиты на высоте 512 км. Там от нее отделились пять спутников: один экспериментальный аппарат и четыре частных зонда», — говорится в сообщении.

Источник: https://news-front.info/2020/12/22/kitaj-osushhestvil-pervyj-zapusk-novejshej-rakety-nositelya-cz-8/
Рубрики: Наука, Невероятное в мире, Творчество
Метки: Китай, космос, Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости
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