В дальнейшем открылся второй период в истории Советской власти, период борьбы с хозяйственной разрухой. Этот период далеко еще не исчерпан, но уже дал свои результаты, ибо мы имеем за этот период успешную борьбу Советской власти с голодом, постигшим страну в прошлом году.

Чем была Советская власть пять лет тому назад? Маленькой, едва заметной величиной, вызывавшей насмешки среди всех её врагов и сожаление у многих её друзей. Это был период военной разрухи, когда Советская власть опиралась не столько на собственные силы, сколько на бессилие своих противников, когда враги Советской власти, разбитые на две коалиции, на коалицию австро-германскую и коалицию англо-французскую, заняты были войной между собой и не имели возможности обратить оружие против Советской власти. Это был период военной разрухи в истории Советской власти. Однако, в борьбе с Колчаком и Деникиным Советская власть создала Красную Армию и вышла из периода военной разрухи с успехом.

Товарищи! В истории Советской власти сегодняшний день является переломным. Он кладёт вехи между старым, уже пройденным периодом, когда советские республики хотя и действовали вместе, но шли врозь, занятые прежде всего вопросом своего существования, и новым, уже открывшимся периодом, когда отдельному существованию советских республик кладётся конец, когда республики объединяются в единое союзное государство для успешной борьбы с хозяйственной разрухой, когда Советская власть думает уже не только о существовании, но и о том, чтобы развиться в серьёзную международную силу, могущую воздействовать на международную обстановку, могущую изменить её в интересах трудящихся.



Мы имеем за этот период значительный подъём сельского хозяйства, значительное оживление лёгкой промышленности. Мы имеем уже выделившиеся кадры командного состава промышленности, составляющие нашу надежду, наше упование. Но всего этого для преодоления хозяйственной разрухи далеко еще не достаточно.



Чтобы разбить и ликвидировать разруху, необходимо сложить силы всех советских республик, необходимо все финансовые и экономические возможности республик бросить на дело восстановления основных отраслей нашей промышленности. Отсюда необходимость объединения советских республик в одно союзное государство. Сегодняшний день является днём объединения наших республик в одно государство для сложения сил на дело восстановления нашего хозяйства.

Период борьбы с военной разрухой дал нам Красную Армию – одну из основ существования Советской власти. Следующий период – период борьбы с хозяйственной разрухой – даёт нам новые рамки для государственного существования – Союз Советских Социалистических Республик, который, без сомнения, подвинет вперёд дело восстановления советского хозяйства.

Чем является теперь Советская власть? Великой трудовой державой, вызывающей среди врагов уже не насмешки, а скрежет зубовный.

Таковы итоги развития Советской власти за пять лет её существования.

Но, товарищи, сегодняшний день является не только итоговым, он является вместе с тем днём торжества новой России над старой, над Россией – жандармом Европы, над Россией – палачом Азии.



Сегодняшний день является днём торжества новой России, разбившей цепи национального угнетения, организовавшей победу над капиталом, создавшей диктатуру пролетариата, разбудившей народы Востока, вдохновляющей рабочих Запада, превратившей красный стяг из знамени партийного в знамя государственное и собравшей вокруг этого знамени народы советских республик для того, чтобы объединить их в одно государство, в Союз Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики.

Нас, коммунистов, часто ругают, утверждая, что мы неспособны строить. Пусть история Советской власти за пять лет её существования послужит доказательством того, что коммунисты умеют также и строить.



Пусть сегодняшний съезд Советов, призванный утвердить Декларацию и Договор о Союзе Республик, принятые вчера конференцией полномочных делегаций, пусть этот союзный съезд покажет всем тем, кто еще не потерял способность понимать, что коммунисты умеют так же хорошо строить новое, как они умеют хорошо разрушать старое.

Вот, товарищи, Декларация, принятая вчера конференцией полномочных делегаций. Я её читаю (см. приложение № 1).

А вот и текст Договора, принятого той же конференцией. Я его читаю (см. приложение № 2).

Товарищи, по поручению конференции полномочных делегаций советских республик я имею предложить вам утвердить только что прочитанные тексты Декларации и Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

Товарищи, предлагаю принять их со свойственным коммунистам единодушием и вписать тем новую главу в историю человечества. (Аплодисменты.)

"Правда" № 298,

31 декабря 1922 г.

И.В. Сталин



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