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Е.Ю.Спицын на радио Спутник. “Актуально. Решения Нюрнбергского трибунала не подлежат сомнению”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xp6CZo-_vdw
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение, Политика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12817 11363
    Руса 46 мин. назад

      Возрождение нацизма- сознательная политика Запада во главе США.
      Что подтвержлает, например, госпереворот на Украине бандеровцами
      и неонацистами, который спланировали и организовали в ЕС и Вашингтоне.

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