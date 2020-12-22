АПЛ типа “Огайо” в Персидском заливе
АПЛ "Джорджия" (типа "Огайо") демонстративно прошла через Ормузский пролив в Персидский залив в сопровождении двух ракетных крейсеров "Порт-Ройял" и "Филиппин Си" (типа "Тикондерога")
Как сообщают, это первое появление лодки такого класса за несколько лет в Персидском заливе.
Официальное объяснение – "демонстрация способности флота США действовать в международных водах".
В Американских СМИ не стесняются заявлять, что это "демонстрации силы" Ирану.
Также можно отметить интенсивную работу воздушной разведки США в Персидском заливе в течение нескольких последних дней.
Добавьте к этому недавно развернутую в районе Эр-Рияда батарею ЗРК THAAD.
Кроме того, сообщается, что израильская подводная лодка прошла Суэцкий канал и через Красное море отправилась к Персидскому заливу.
Нападение США на Иран, не выглядит совсем уж невероятным вариантом, с учетом наращивания сил США на данном ТВД.
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире
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