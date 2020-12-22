Юргинский машиностроительный завод , входящий в состав госкорпорации «Ростех» в ближайшее время полностью остановит свою работу .

Обратите внимание , сейчас 2020 год , а не нулевые .

Тем не менее , государственные заводы продолжают банкротить .

Это предприятие с 1943 года являлось одним из самых мощных универсальных предприятий с полным машиностроительным циклом — от выплавки стали в мартенах до выпуска готовых изделий .

На заводе были разработаны и доведены до серийного производства артиллерийские системы , оборудование ракетно-космических стартов , горно-шахтное оборудование , подъёмно-транспортная техника , маслоотжимные агрегаты различной модификации , погрузчики-экскаваторы , а также другие изделия производственно-технического назначения (прессовые поковки , раскатные кольца , штамповки , отливки из стали и чугуна , литьё по выплавляемым моделям , стальные центробежные трубы, валки холодного проката , заготовки валов ротора) .

Это предприятие было вообще единственным в России, которое выпускало высокопроизводительное оборудование для промышленного получения растительного масла.

Теперь его не стало .

Продукция , которая когда-то была востребована не только на внутреннем рынке , но и на международном , не нужна никому .

Да нет , нужна .

В том же Китае здравствуют и процветают 14 предприятий с госучастием , производителей горно-шахтного оборудования , основным производителем которого и являлся Юрмаш .

Только с января по июль 2014 года китайские предприятия крупного горно-шахтного оборудования передали зарубежным заказчикам подъемные краны , прокатное и плавильное оборудование , дробильные установки разных моделей и т.д. на общую сумму в 41, 273 млрд юаней , а это 460 миллиардов рублей .

Получается , что именно в России не нужен такой завод , а поэтому Ростех , в лице дочерней компании «РТ-Капитал» , попросил суд окончательно закрыть предприятие .

А совсем недавно Арбитражный суд Свердловской области признал Завод радиоаппаратуры банкротом .

Суд начал процедуру назначения конкурсного управляющего .

Госкорпорации «Ростех» принадлежат 50,67 % обыкновенных акций предприятия .

Проблемы у свердловского завода Ростеха начались в 2018 году, когда главные покупатели его продукции – предприятия холдинга «Российская электроника» , который также принадлежит «Ростеху» , – начали закупаться у другого поставщика .

Зато супруга Чемезова , главы Ростеха , заняла вторую строчку рейтинга богатейших жен и мужей госслужащих .

Состояние Екатерины Игнатовой оценивается в 200 млн долларов . В прошлом году супруга увеличила свой доход практически в 8 раз .