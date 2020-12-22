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1913. Экскурсия на озеро Байкал 29-30 июня и другие экскурсии для слушателей вечерних курсов

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01. Отправление на экскурсию
01. Отправление на экскурсию

02. На берегу озера Байкал около села Лиственичное
02. На берегу озера Байкал около села Лиственичное

03. Утро в селе Лиственичном
03. Утро в селе Лиственичном

04. Посадка в лодки для переправы через озеро Байкал
04. Посадка в лодки для переправы через озеро Байкал

12. В Байкальских горах
05. В Байкальских горах

14. На вершине Байкальской горы
06. На вершине Байкальской горы

05. Лекция преподавателя Кутаса по географии в Байкальских горах
07. Лекция преподавателя Кутаса по географии в Байкальских горах

13. Лекция Кутаса по географии при спуске к железнодорожной станции Байкал
08. Лекция Кутаса по географии при спуске к железнодорожной станции Байкал

20. Спуск к железнодорожной станции Байкал
09. Спуск к железнодорожной станции Байкал

06. На отдыхе в селе Лиственичном
10. На отдыхе в селе Лиственичном

07. Во дворе Байкальской переправы.
11. Во дворе Байкальской переправы

16. Посадка в лодки для переправы
12. Посадка в лодки для переправы

17. Переправа на лодках через озеро Байкал
13. Переправа на лодках через озеро Байкал

08. Крестовская падь
14. Крестовская падь

09. Энтомологическая экскурсия на Верхоленскую гору
15. Энтомологическая экскурсия на Верхоленскую гору

10. Лекция Яхонтова по ботанике в Байкальских горах
16. Лекция Яхонтова по ботанике в Байкальских горах

26. Ботаническая экскурсия в окрестности Иркутска
17. Ботаническая экскурсия в окрестности Иркутска

11. Собирают растения
18. Собирают растения

15. Драгирование
19. Драгирование

18. Берег озера Байкал
20. Берег озера Байкал

19. Берег озера Байкал

21. Экскурсанты перед катанием на лодке
22. Экскурсанты перед катанием на лодке

22. На Байкальской сопке
23. На Байкальской сопке

24. Грот на реке Белой
24. Грот на реке Белой

25. На берегу реки Белой
25. На берегу реки Белой

27. Экскурсанты перелезают через прясло
26. Экскурсанты перелезают через прясло

31. Археологическая экскурсия в окрестности Иркутска
27. Археологическая экскурсия в окрестности Иркутска

32. Дом сибирского крестьянина и почтовая станция в селе близ Иркутска
28. Дом сибирского крестьянина и почтовая станция в селе близ Иркутска

обложка
29. Обложка
Источник: https://humus.livejournal.com/7520978.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: байкал, иркутск, иркутская губерния, история, Россия, фото
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