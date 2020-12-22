1913. Экскурсия на озеро Байкал 29-30 июня и другие экскурсии для слушателей вечерних курсов
01. Отправление на экскурсию
02. На берегу озера Байкал около села Лиственичное
03. Утро в селе Лиственичном
04. Посадка в лодки для переправы через озеро Байкал
05. В Байкальских горах
06. На вершине Байкальской горы
07. Лекция преподавателя Кутаса по географии в Байкальских горах
08. Лекция Кутаса по географии при спуске к железнодорожной станции Байкал
09. Спуск к железнодорожной станции Байкал
10. На отдыхе в селе Лиственичном
11. Во дворе Байкальской переправы
12. Посадка в лодки для переправы
13. Переправа на лодках через озеро Байкал
14. Крестовская падь
15. Энтомологическая экскурсия на Верхоленскую гору
16. Лекция Яхонтова по ботанике в Байкальских горах
17. Ботаническая экскурсия в окрестности Иркутска
18. Собирают растения
19. Драгирование
20. Берег озера Байкал
22. Экскурсанты перед катанием на лодке
23. На Байкальской сопке
24. Грот на реке Белой
25. На берегу реки Белой
26. Экскурсанты перелезают через прясло
27. Археологическая экскурсия в окрестности Иркутска
28. Дом сибирского крестьянина и почтовая станция в селе близ Иркутска
29. Обложка
Рубрики: История, Творчество
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