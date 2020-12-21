Разглядывая портфели на прилавке, старший сын обнаружил, что выбрать нечего! Юра хотел рюкзак с динозавром или хотя бы с космической ракетой. Мы обошли все магазины. Только человеки-пауки да супермены. И ещё какая-то зелёно-фиолетовая нечисть. Единственный нормальный рюкзак был с синим футболистом.

Не буду огульно осуждать героев Марвел. Среди них есть неплохие персонажи. Возьмём к примеру Капитана Америка. Парня выбрали за честность и волевые качества. Выбрали, не смотря на физическую слабость. Потом облучили и превратили в сверхчеловека.

Железный Человек стал супергероем благодаря таланту гениального инженера. А не как другие, при помощи волшебных таблеток. Он много трудился над своими чертежами. Дни и ночи проводил в мастерской. В конце концов изобрёл универсальный костюм защитника. Герою помогло богатое наследство папы, который торговал оружием. К сожалению, и здесь нечисто.

Школьное сочинение

Из архива моей коллеги, учительницы русского языка. Сокращено с небольшой литературной правкой:

«Мне 13 лет. Меня зовут Серёжка. Я мечтаю стать супергероем! Крутая тачка с реактивным двигателем. Куча пушек и ракет. А ещё супергеройский костюм из пуленепробиваемой брони. Я бы тогда проучил Витьку из 7Б. Мне очень нравится Халк! Его неимоверная крутость просто зашкаливает. Халк голыми руками отрывает башню у танка, а потом размахивать ей как битой. Правда, сначала придётся съесть синие таблетки, а потом ещё облучиться радиацией. Но это ерунда… Трепещите, амёбы из 8А! Больше всего я хочу стать Бэтменом! Он богатый, поэтому может достать любую крутую штуку. С такими деньгами можно всё! Я могу купить целую школу. Вместе с учителями и министром образования! Потом издам приказ, чтобы никто не учился. Чтобы все сидели дома и играли в компьютер».

Эх, Серёжка!

Супергерой должен быть не только сильным, но и умным. А ещё честным и добрым! Халк не очень умный. Железный Человек не очень честный. Супермен вообще не человек. В последних сериях они даже начали убивать друг друга.

Мальчишки хотят быть супергероями – это правильно! Самоотверженно бросаться в кучу свирепых врагов, защитать слабых и обиженных. Но… не хватает суперспособностей. А так бы 7Б и 8А почувствовали праведный гнев Серёжки!

Герой, а ты герой?

Где киношные персонажи берут суперспособности? Это усилие воли, тяжёлый труд, напряжение ума или хотя бы усидчивость? Нет, обязательное условие – это волшебная таблетка или миллиард долларов.

Марвел как бы намекает – у обычных парней нет шансов стать супергероями. Во-первых, потому что нет денег. А, во-вторых, Серёжку никогда не укусит паук-мутант. У нас даже комары-мутанты не водятся.

В отличие от заграничных, НАШИ ГЕРОИ – это реальные люди с реальными достижениями. Это лётчик Алексей Маресьев, после ампутации ног он снова сел за штурвал истребителя. Это старший лейтенант Бауыржан Момышулы, который вывел из немецкого окружения под Москвой целый полк. Это знаменитый советский учёный-физик Игорь Курчатов, благодаря которому Россия получила атомную промышленность. Это гениальный режиссёр Сергей Бондарчук, подаривший нам величайшие исторические экранизации. Все они когда-то были обычными мальчишками. Но благодаря труду и целеустремлённости стали настоящими супергероями!

Источник: Группа ВК «ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ – Папа – Мама – Дети»

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