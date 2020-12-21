Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Сегодня Путин утвержден Председателем Госсовета.И РБ подвезло сегодня -Мишустин подписал указ о выделении РБ кредита на 1млрд дол.Володин озвучил ,что тестирование отмены Роуминга на террториях РФ и РБ прошло и скоро телефонные звонки подешевеют.Хороший день сегодня -21,12,2020.Ждем 22,12,2020-может Англия утонет…в соплях.