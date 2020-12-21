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Путин отметил потенциал Российской армии для развития в 2021 году

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AHJICDayUKQ
Рубрики: Видео, Вооруженные силы, Политика, Творчество
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15023 12445
    марина 36 мин. назад

      Сегодня Путин утвержден Председателем Госсовета.И РБ подвезло сегодня -Мишустин подписал указ о выделении РБ кредита на 1млрд дол.Володин озвучил ,что тестирование отмены Роуминга на террториях РФ и РБ прошло и скоро телефонные звонки подешевеют.Хороший день сегодня -21,12,2020.Ждем 22,12,2020-может Англия утонет…в соплях.

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