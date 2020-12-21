Протесты и задержания в Минске. 20.12.2020
Наступило воскресенье, а значит ОМОН снова вышел на улицы гонять змагаров по Минску
Сегодня все происходило по стандартной схеме – численность протестующих уже привычно была скромной (как обычно, вывод можете сделать сами по видео), да и задержания уже как-то без огонька проходили. Обе стороны отбывали номер. Змагары привычно попытались походить для создания картиики, ОМОН привычно в меру повинтил, чтобы показать, что с ним не забалуешь. После чего стороны удовлетворенные друг другом разошлись до следующего воскресенья. По итогам мероприятий задержано более 100 человек.
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а Главная ведь Причина ТАМошних Протестов – это ЛУКАшенко!
Именно ОН – Причина Народных ПРОТЕСТОВ по ВСЕЙ Белоруссии!
* ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ страну – ЛИЧНО т.н.”бацько” = лука,шенко!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 20-12-2020.