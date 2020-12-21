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Протесты и задержания в Минске. 20.12.2020

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Наступило воскресенье, а значит ОМОН снова вышел на улицы гонять змагаров по Минску
Сегодня все происходило по стандартной схеме – численность протестующих уже привычно была скромной (как обычно, вывод можете сделать сами по видео), да и задержания уже как-то без огонька проходили. Обе стороны отбывали номер. Змагары привычно попытались походить для создания картиики, ОМОН привычно в меру повинтил, чтобы показать, что с ним не забалуешь. После чего стороны удовлетворенные друг другом разошлись до следующего воскресенья. По итогам мероприятий задержано более 100 человек.

































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6416831.html
Рубрики: Политика, События
Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, омон, протесты
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 888 712
    Valeriy Bondarik только что

      ,,,П р И в Е т С т В у Ю Вас,,,

      ~~~ Минск,ое “ЕДИНСТВО”…~~~

      _Минское “ЕДИНСТВО” – 4-ый МЕСЯЦ продолжается!
      КАЖДЫЕ выходные ТАМ – Народ(“ец”)с ОМОНом ВСТРЕЧАЕТСЯ…
      Народ Выступает Против ФАЛЬСИФИКАЦИИ “выборов”!
      Ну а “бацькау” ОМОН – с Народ(“цем”)ом “СОГЛАШАЕТСЯ”,,,
      * Еженедельная “ДРУЖБА” между ними – ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
      …Соц-климат в Минске(и в РБ)- “УЛУЧШАЕТСЯ”…
      [Наверное Время НОВЫХ Выборов - в РБ приближается...]
      -> а Т.Н.”бацько”,с Мнением Народ(“ца”)а – “СОГЛАШАЕТСЯ…
      [ТАМошняя власть не Зря - "народнаю" СЧИТАЕТСЯ]
      Зимою всегда – Протестная Активность Народа СНИЖАЕТСЯ.
      * ГОВОРЯТ…что По-Весне…ВСЁ там Активизируется…
      [Тревожное...НЕспокОЙное Время - в РБ Приближается...]
      ““““““`
      __Быстрей-бы уже в Белоруссии РАЗРЕШИЛИСЬ Противоречия…
      а Главная ведь Причина ТАМошних Протестов – это ЛУКАшенко!
      Именно ОН – Причина Народных ПРОТЕСТОВ по ВСЕЙ Белоруссии!
      * ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ страну – ЛИЧНО т.н.”бацько” = лука,шенко!!!
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 20-12-2020.

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