" ...И в ту уходящую эпоху Советский Союз был ведущей страной мира... "

Ещё не так давно практически в любой школе страны дети могли получить полноценное среднее образование, которое давало возможность занять достойное место в обществе. Разумеется, в зависимости от талантов, прилежания и способности трудиться. А учение — безусловно — труд.

В то время не было понятия социального лифта, потому что не было социальных этажей. Все дети считались равными, и в значительной мере это было действительно так.

Советскую систему образования, которая унаследовала лучшие традиции дореволюционной отечественной школы, последовательно разрушали на протяжении многих лет. В нынешнем учебном году этот процесс проходит точку невозврата. До старшей школы добрался новый ФГОС, и отныне среднее образование в «хороших» школах крупных городов будет исключительно узкопрофильным, а в малых городах и посёлках — не будет никакого. Со всей неизбежностью.

Советская система образования теперь запрещена законодательно, на уровне федерального государственного стандарта.

Современное профильное обучение, которое внедряется действующим ФГОСом, принципиально отличается от советских специализированных классов и школ. Прежняя специализация включала в себя обязательное усвоение ВСЕХ общих образовательных программ. Поэтому выпускники языковой школы с лёгкостью могли идти в математики, инженеры, хирурги, равно как и выпускники физ-мат классов.

Теперь же углублённое изучение двух-трёх дисциплин идёт за счёт других предметов, которые либо преподают в минимальном объёме «на базовом уровне», либо совсем исключают из расписания. Как следствие, возможности выбора на выходе из такой профильной школы крайне ограничены.

Действующий закон «Об образовании» допускает профилизацию на всех этапах обучения, начиная с первого класса. В Екатеринбурге, например, ещё в 2018 году «углубленно изучали отдельные предметы 13 процентов учеников начальных классов» – https://rg.ru/2018/11/21/reg-urfo/shkolnikam-pridetsi.. . С пятого класса профили стали нормой, а после девятого непрофильное обучение теперь просто запрещено.

Ущербность такого подхода в эпоху стремительных технологических перемен совершенно очевидна. Это удар по нашим национальным интересам (не путать с интересами власти), и проблема выбора для граждан,

которая не имеет рационального решения. Родителям приходится отправлять своего ребёнка в узкий образовательных коридор, имея смутное представление о том, как он будет там себя чувствовать, и что его ждёт на выходе (подробно см. https://vk.com/wall-62604527_21950 ).

Реформаторы (надо отдать им должное) сумели выстроить свою стратегию так, что нынешняя профильная школа оказалась востребованной. Она является прямым следствием системы ЕГЭ.

Вступительные экзамены в вуз (в виде ЕГЭ) механически соединили со школой и при этом упразднили выпускной аттестационный контроль. (Два обязательных ЕГЭ, которые надо сдать на минимальный балл для получения аттестата, являются его убогой имитацией. В уходящем году, кстати, и этого не было, и никто не заметил разницы.)

Целью обучения в старших классах стала успешная сдача вступительных экзаменов в вуз (и ничего кроме!). Эти экзамены зависят от выбора специальности, и они у каждого свои. Так и получилось, что у сидящих в одном классе детей интересы к изучению предметов стали абсолютно несовместимыми. Одному нужны физика с математикой, а другому — история и литература. Классическое среднее образование потеряло смысл, ибо оно не в состоянии конкурировать с целевой натасканностью на конкретные ЕГЭ.

Самые лучшие учителя, которые в среднем звене ещё ухитряются учить каждого, в непрофильной старшей школе опускают руки: почти вся их энергия уходит в пустоту. Нет сил и смысла работать в классе, где 90% учеников тебя демонстративно игнорируют. Уважающий себя учитель бежит от такой работы при первой возможности.

Мечта большинства современных старшеклассников — профильная школа, в которой будут только те предметы, что нужны для сдачи ЕГЭ. И новый ФГОС эту школу как бы обеспечивает.

Только что в этом нового? Где можно было — школы уже давно профилированы и при этом выдают аттестаты о среднем ОБЩЕМ образовании. Только что общего в профильном обучении гуманитариев и математиков, например? Только ЕГЭ по русскому для всех един.

(Не пора ли убрать слово «общее» из официальных документов? Для приличия, хотя бы.)

В крупных городах главным препятствием для профилизации является отсутствие кадров. Учеников там достаточно, развести их по профилям в разные школы теоретически можно. А вот хороших учителей для профильной подготовки не хватает, и взять их негде (не о Москве речь, которая высокими зарплатами собирает педагогов со всей страны — см. https://vk.com/wall-62604527_29113 ).

В новом ФГОСе эта проблема учтена. Старшей школе предложено пять профилей на выбор (подробно см. https://vk.com/wall-62604527_38943 ), но один из них — универсальный — профилизации не предполагает: там все дисциплины можно изучать на базовом уровне, то есть совершенно официально без всякой подготовки к ЕГЭ. Выше уже сказано, что такое «образование» заегэшенным старшеклассникам абсолютно не нужно.

Минпрос разъясняет, что универсальный профиль предназначен для тех, «кто ещё не определился с выбором», проще говоря, ЕГЭ сдавать не хочет и в вуз не собирается.

Но это — прямая ложь.

Универсальный профиль — неизбежная судьба всех малых городов и посёлков, где проживает треть населения страны. Если в селе одна школа, а на выпуске всего один класс, то никакая конкретная профилизация невозможна, ибо она не устроит всех в любом случае. Поделить класс на части — нет ни денег (подушевое финансирование), ни кадров. Потому в такой школе будет универсальный профиль без вариантов.

А дети в нём, как и в школах столицы, вполне «определились с выбором», то есть выбрали свои ЕГЭ. Но готовиться к ним придётся исключительно самостоятельно, потому что в универсальном классе такая подготовка не предусмотрена, да и невозможна в принципе, о чём уже сказано выше.

Такой у нас ЕГЭ — «справедливый и объективный». Одних учат хорошие учителя в профильных классах (бесплатно, за счёт бюджета), других — не учат ничему. А потом всем — один экзамен, содержащий к тому же задания олимпиадного уровня, недоступные даже среднему учителю.

«Честно и справедливо».

Это — ЕГЭ. Безжалостный инструмент территориальной образовательной сегрегации. И речь здесь не о каких-то частных случаях, связанных с отсутствие учителя.

Такова система.

И тут встаёт тот же вопрос: что в этом нового, что меняет новый ФГОС в провинциальных школах введением универсальных классов?

Разница есть и очень принципиальная.

Начнём с мелочи. По стандарту на любом профиле обязательны следующие восемь дисциплин:

математика, русский язык, литература, история, иностранный язык, физкультура, ОБЖ и астрономия (обязательность — исключительно «на базовом уровне»).

При этом весь учебный план профиля содержит 11 — 12 предметов (больше не надо: «берегут здоровье детей»). Кроме того, во все профили рекомендовано (сверху) включить обществознание. Уже девять. Добавьте ещё пару предметов, и будет полный учебный план.

А вот список, из которого можно добавлять: физика, химия, биология, информатика, география и т. д. Это теперь необязательные дисциплины, и каких-то из них в универсальном классе российской провинции теперь точно не будет. Возможны и совсем экзотические варианты. Добавьте к перечисленным 9 предметам экономику и право (есть теперь и такие), поручив их «профессионалам» — безработному бухгалтеру и отставному адвокату, и вот вам «средняя школа». Учитесь, детки!

Если прежде отсутствие учителя-предметника в выпускном классе провинциальной школы всё-таки составляло для власти некоторую проблему, то теперь — нет.

Нет учителя, не будет и предмета в учебном плане. Вот и всё. Строго по ФГОС.

Креативное решение проблемы дефицита педагогических кадров.

А теперь — самое главное.

Совершенно ясно, что такое циничное лишение детей значительной части страны даже формального среднего образования быстро станет острой политической проблемой. И решение, которое предложит власть, совершенно очевидно.

Сегодня, выступая против дистанционного обучения, мы видим ясную альтернативу: это — хороший учитель. В условиях профильного стандарта в единственной школе посёлка или небольшого города альтернативы дистанту нет. Ведь не приставишь персонального педагога к каждому ученику.

Очень скоро настанет день, когда в Думу явится Кравцов (или его сменщик, если физиономия нынешнего министра осточертеет народу до такой степени, что его поменяют на другого, как обычно) и скажет депутатам, что по стандарту обучение у нас профильное и очень качественное, но в малокомплектных школах обеспечить ОЧНУЮ профилизацию невозможно, потому необходимо (с привлечением самых современных технологий и на основе искусственного интеллекта — только так! ) дать возможность сельским детям получать качественное образование дистанционно.

И думские депутаты, которые недавно отклонили законопроект о дистанционном обучении, уравнивающий этот эрзац с настоящей школой, такой закон примут. Потому что проблема обучения сельских детей будет жечь пятки (разогревать такие темы у нас умеют, когда требуется). Поддержат все, в том числе и борец за права учителей Смолин.

И этот закон даст юридическую отмашку форсированному внедрению дистанта. Детей посадят за компьютеры. Не дома — в школьном классе. «Понимаете разницу?» (Кравцов). Ученики будут двигаться по «индивидуальной образовательной траектории» под наблюдением тьютора, который проследит, чтобы дети пальцы в розетку не совали.

Аффилированный бизнес будет жиреть на поставках в «новую школу» «харда и софта». И ровно в срок, когда эти поставки закончатся, народ «поймёт разницу». Проще говоря, осознает, что сидеть в такой школе старшеклассникам совсем ни к чему. Дома — проще.

И не нужны будут ни школа, ни учитель.

Утвердится «новое образование»: общедоступное, дешёвое (для власти), под полным идеологическим контролем, ибо в нём нет учителя, который способен заложить крамолу в молодые умы.

А главное — «справедливое», полное «равенство возможностей» для всех.

Таковы мрачные перспективы.

Но реальность (скорее всего) окажется неизмеримо страшнее. При такой образовательной политике нашу страну разорвут вместе со всеми её властными структурами, включая думских депутатов.

И может быть тогда кто-нибудь из них вспомнит, что не так давно практически в любой школе страны дети могли получить полноценное среднее образование, которое каждому давало возможность занять достойное место в обществе.

И в ту уходящую эпоху Советский Союз был ведущей страной мира.