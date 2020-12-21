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Митинги за Фургала. 19-20.12.2020

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Тут возмущались, что мол подзабил на Хабаровск и не выкладывал по воскресеньям видео с продолжающихся митингов за Фургала.
Ну вот, глянул сегодня, там все без изменений. По субботам и воскресеньям шествия за Фургала продолжаются.


19 декабря.


19 декабря.


20 декабря.

В целом, ничего нового. Самим шествиям за Фургала власти не препятствуют. Протестующие, после жесткой реакции властей на попытки поставить палатки, действуют по стандартной схеме с еженедельными шествиями и митингами. С учетом того, что Фургала должны будут судить где-то в феврале, то скорее всего эти шествия будут продолжаться как минимум до февраля. А там уже будет зависеть от решения суда и приговора.
Власти ясно дали понять, что в этом вопросе на уступки не пойдут и Фургала будут судить в Москве, а не в Хабаровске судом присяжных, как этого хотят протестующие.
Смешно, но ни за одного губернатора в истории пост-советской России не митинговали так долго, как за Фургала. Кроме того, это и одни из самых длительных периодических митингов вообще. Невероятно, но факт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6416946.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: Видео, Дальний Восток, Митинги, протесты, фургал, Хабаровск
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