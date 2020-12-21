Цветы для Сталина
Возложение цветов к могиле Сталина у Кремлевской стены в честь 122-го дня рождения https://colonelcassad.livejournal.com/6417586.html товарища Сталина.
В этом году с акцией "2 гвоздики" полноценно не сложилось из-за отсутствия согласования с комендатурой Кремля, но КПРФ и Левый Фронт смогли договориться и таким образом, могила товарища Сталина без цветов не осталась.
Возложение цветов.
Плюс возложение цветов к памятнику Сталину в Якутии.
Также отметили праздничную дату в родном городе Сталина.
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С Днём рождения, наш верный друг и учитель! Не зарастёт к тебе наРОДная тропа, потому, как ты явил пример истинного служения наРОДУ, его процветанию и торжеству Правды!
Во! и Зиганов пытается примазаться! Забыл, что Сталин с предателями делал https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_60.html? А Зиганов первый кандидат, аннака..
Кто такой русофил?
0K 18:38 – 21/Дек/20 АЧТ
Кто такой русофоб мы знаем.
Антисоветчик всегда русофоб. Кто против СССР, тот русофоб, т.к. СССР вершина русской цивилизации.
С другой стороны, кто за СССР, тот русофоб, т.к. тогда евреи заставляли русский народ работать и кормить остальные союзные народы, весь СЭВ и половину Африки с Азией.
Кто оправдывает Сталинские репрессии, тот русофоб, т.к. евреи во главе государства тогда перебили сотни тысяч русских.
Кто осуждает репрессии, тот тем более русофоб, т.к. Сталин тогда перемолотил всю Ленинскую гвардию, которая хотела спалить СССР в оне мировой революции и вообще продалась врагам.
Кто выступает против Ленина, тот русофоб т.к. именно он дал стране всеобщее образование, медицину, земли крестьянам и фабрики рабочим, ГОЭЛРО и т.д. Ну или заложил по крайней мере основание под всем этим.
Ленин русофоб, т.к. призывал в положительной дискриминации русских, с целью достижения справедливости по отношению к другим народам. (Кстати положительная дискрминация ВАСП в США – жалкий плагиат с наших классиков, надо подать протест в агентство авторских прав. Но это потом.)
Кто выпячивает достижения Российской Имерии в веках, однозначно русофоб, т.к. в ней все было построено на эксплуатации и крови простого мужика, из которого давили сок. И вообще достижений нет.
Кто пытается затереть достижения Империи, тот тоже русофоб, т.к. они действительно были и это реальная история нашего государства.
Можно накидать еще, но зачем. Я думаю мои читатели уже разобрались, кто является истинным русофобом.
Я задаю вопрос, кто же является истинным русофилом?
И пожалуйста ответ давайте не как противопоставление, ну типа русофил это не антисоветчик, это не интересно. А позитивные определения. Мне правда интересно, удастся ли собрать фразу, которая устроила бы хотя бы больше половины АШ. Есть ли, что то общее, что нас здесь объединяет?
Текущий рейтинг Сталина в 2020 году составил в РФ 70,8%.
Население страны почитает Сталина за то, что под его руководством
советский народ разгромил Третий рейх и водрузил знамя Победы над Берлином, освободив Европу от нацистов.
При Сталине в СССР был расцвет строительства и технического прогресса,
создание передовой системы образования и научной базы, построено первое
в мире социалистическое государство.