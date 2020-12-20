Высокопоставленные чиновники администрации еще действующего президента США Дональда Трампа опасаются того, что республиканец не согласиться на мирную передачу власти. Существует вероятность, что он может злоупотребить властью, чтобы попытаться пересмотреть итоги президентских выборов.

Обеспокоенность эта очень даже обоснована. Потому как президент в последнее время очень много уделяет внимание экс-помощнику по национальной безопасности Майклу Флинну и адвокату Сидни Пауэлл. Насоветовать эти люди могут даже слишком много всего.

Так, например, Флинн не так давно заявил, что глава государства имеет право ввести военное положение, чтобы заново провести президентские выборы в штатах, за которые шла ожесточенная борьба с Байденом. В свою очередь Пауэлл еще больше накалила обстановку в стране, заявив, что Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай имели возможность вмешаться в выборы и тем самым повлиять на его итоги.

Какое-то время даже шли разговоры, что адвокат выступила с инициативой создать специальный исполнительный указ о принудительном изъятии всех машин для голосования и их дальнейшего изучения. Разумеется, под пристальным руководством самой Пауэлл.

Неудивительно, что чиновники всполошились. Врочем, кто не забеспокоится, когда глава государства строчит в Twitter угрозы в адрес политиков и проводит большую часть своего времени не за решением государственных проблем, а в разговорах с сумасшедшими конспирологами.