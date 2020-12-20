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ТУПИК Анастасии. Провал проекта РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ “Звенящие кедры” (Артём Войтенков)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2bAH7phq6gA
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 42263 21435
    Степаныч 38 мин. назад

      Чет то не слышно анастасийцев.Реально хочется послушать как они свой гектар окучивают.Многие знаю побросали,потому как реально на земле работать надо.А почитывать книжонки мегре,мечтательно поплевывая в потолок любой может.Накрылась медным тазом и эта разработка пентагона при помощи шпиена мегре.)

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