Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Чет то не слышно анастасийцев.Реально хочется послушать как они свой гектар окучивают.Многие знаю побросали,потому как реально на земле работать надо.А почитывать книжонки мегре,мечтательно поплевывая в потолок любой может.Накрылась медным тазом и эта разработка пентагона при помощи шпиена мегре.)
Дальневосточный га -разработка пиндосов?в чем их интерес в этом.?
В родовом поместье без электричества Мегрэ не мог зарядить свой планшет.