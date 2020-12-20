Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Кто-то злыбится, минусы ставит, не нравятся врагам достижения нашей страны, корёжит их, болезных.
Хочешь “+” поставлю ? Хотя сапоги еще не занудил.
Дак чо там с сапогами-то?
В руках неудобно держать. Надо подобрать.
И кто мешает?
Я до такого уровня пока не дошел.
Ваще перестала понимать. Кроме, как загадками, говорить не умеете?
Если остались вопросы, то пошли в справочный раздел.
В справочном мы спрашиваем Брахмана. А друг друга можем спросить в беседке. Но я хочу висящее на планшете кинцо досмотреть, посему адью, мон амиго.
Новый двигатель и полностью свой – это огромнейшие денежки в будущем.