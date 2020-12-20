Не делает ли возможность заражаться коронавирусом много раз бессмысленной прививку от него и к каким последствиям может привести регулярная вакцинация от COVID-19 каждые три-пять месяцев - cейчас эти вопросы будоражат общество. Массовая вакцинация в разных странах только-только начинается, и это, на самом деле, путь в неизвестность

В данный момент учёные насчитывают больше тысячи штаммов COVID-19 по всему миру. Количество мутаций вируса продолжает нарастать, как и увеличивается число людей, которые подхватили заразу во второй раз.

«Вчера у мужа снова положительный тест. Позвонила своему семейному доктору, тот говорит: молись, на приеме полно повторных. Получается, так и будет продолжаться, один отболел, но заразил при этом второго, а тот потом обратно первого, и так по бесконечному кругу», - пишет русская американка.

На российских сайтах тоже засветилось огромное количество «повторников». Болеют целыми семьями, причем в семье кто-то с положительным ПЦР, а остальные - с отрицательным, но при этом с теми же симптомами. Многие просто не идут проверяться второй раз, так как не видят в этом смысла - вопреки инструкциям врачей, лечатся "по советам друзей и вызубренным наизусть медицинским протоколам", руководствуясь логикой: в конце-концов все через это уже прошли и понимают, что спасение утопающих в их собственных руках. А тем времени Роспотребнадзор по прежнему отказывается признать возможность массовых повторных заражений, этих людей - уже не десятков и не сотен, а тысяч - как бы и нет в статистике.

Чаще всего, как следует из личных наблюдений, повторно заболевают после полугода относительного иммунитета. Насколько велик процент повторников - тоже не ясно. Как можно сосчитать и помочь тем, в существование кого наши чиновники не верят?

Но, похоже, скоро дело может сдвинуться с мертвой точки.

Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что в данный момент пятеро депутатов болеют повторно, в том числе и известный путешественник 81-летний Артур Чилингаров

https://www.mk.ru/politics/2020/12/15/deputat-chilingarov-povtorno-zarazilsya-koronavirusom-na-​pokhoronakh.html

. Это означает то, что и так для многих переболевших весной давно очевидно: длительный иммунитет от коронавируса невозможен. Максимум времени, который имеет каждый переболевший - до полугода.

Именно поэтому повторные заражения пошли с сентября. Это первые мартовские больные плюс шесть месяцев.

Если рассуждать логично, ничего удивительного здесь нет, это напрашивалось сразу - коронавирус по своим свойствам похож на грипп, у которого каждый сезон новый штамм, и в любой момент заразу может заново подхватить любой переболевший, это не корь, иммунитет от которой даётся пожизненно.

Поэтому изначально была непонятна уверенность чиновников в том, что переболеть повторно ни в коем случае нельзя. И счастливчики, которые уже перенесли заболевание, «отстрелялись» раз и навсегда. Из-за этого опасного заблуждения люди переставали предохраняться и неизбежно заболевали заново. При той вирусной нагрузке, которая сейчас вокруг нас, это, вероятно, неизбежно. Коллективный иммунитет при подобном раскладе, скорее всего, тоже недостижим.

Но в этом случае остаётся открытым вопрос об эффективности вакцин. Надо понимать, что разовые прививки (в комплекте их две) ничего не решат. Просто потому, что они, как и вакцины от гриппа, делаются на определенный штамм. У гриппа в сезон преобладают обычно несколько видов вируса, и то, прогнозируя, какой именно штамм будет циркулировать, медики не всегда попадают в точку, а насчёт коронавируса, новой и агрессивной инфекции, вообще очень многое не известно - ясно одно, универсальной прививки от всей тысячи с лишним штаммов просто нет.

Мало кто знает, но официально клинические испытания (КИ) все еще не закончены, результаты, как и возможная побочка, будут известны не раньше следующего года. Май 21-го - дата окончания испытаний, до этого не известно даже, кто получил плацебо, а кто вакцину, данные обстоятельства не отрицают даже сами разработчики.

Свой пост прислал мужчина, который хочет судиться из-за того, что, видимо, получил плацебо на испытаниях, и сейчас горит желанием сделать настоящую прививку - однако, по условиям соглашения, ему запрещено вакцинироваться до конца КИ.

Как ему объяснили: никто официально не знает, в какой группе он был - вакцинированных или получивших пустышку, эти сведения раскроют только после окончания испытаний. А то, что он, как многие добровольцы, частным образом сдал анализы на антитела и их не оказалось, ровно счетом ничего не означает - может, те просто не выработались? Не выходит ли так, что раз даже сами экспериментаторы не знают, кого и чем прививали, то в данный момент отследить эффективность вакцины тоже нельзя?

Ведь даже наличие антител ничего не решает. Пока что совершенно не известна реакция на препарат у тех, кто переболел (в том числе и бессимптомно) и может заболеть повторно. А ведь переболевшим официально показано вакцинироваться.

Высокие титры антител нередко не дают никакой защиты, если одновременно подхватить ещё один вирус или бактериальную инфекцию. Например, одной из самых надёжных считается прививка от столбняка. Тем не менее, ежегодно в Европе диагностируются десятки случаев, когда тяжело болеют и умирают люди с высокими титрами антител, со свежими вакцинациями, а организм не справился.

И наоборот - никаких антител и в помине нет, или совсем-совсем мало, а человек не заражается, потому что не восприимчив.

Так, кстати, существует определенный процент людей, который не восприимчивы к ВИЧ. Им нужно прямо совсем большую вирусную нагрузку получить, только тогда инфицирование происходит. Но болезнь все равно не развивается.

Так что высокие антитела IgG, которым так радуются добровольцы (у некоторых они доходят до 400-500 единиц!) ровным счетом не означают ничего. Пока привитой человек не встретится с вирусом в реальной жизни.

Ведь самое главное в любых клинических испытаниях вакцин - проверить возможность заражения привитых добровольцев в ситуациях, когда заражение неизбежно. Заболеют ли они вообще? Перенесут заболевание легко или тяжело? Не начнётся ли антителозависимое усиление инфекции, как уже случалось при вакцинации от лихорадки Дэнге, когда при повторной встрече с инфекцией скончались несколько сотен до этого привитых человек. Этот момент обязательно изучается при любых клинических испытаниях, потому что показывает не только безопасность вакцины, но и ее эффективность.

Только когда вакцина таким образом продемонстрирует свою работу в «поле», станет окончательно понятно, насколько действующей является технология. Но пока что об этом ничего не говорится и не пишется. А массовые прививки делаются уже сегодня…