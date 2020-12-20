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“Кириллица: борьба за русский мир”. Профессора МПГУ А.М.Камчатнов и С.А.Засорин. “Следы империи.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3gu7UqcWSPA
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 930 763
    Нехресть 18 мин. назад

      Нашли кого святыми делать, добавили в существующую азбуку пару букв и всё. А до “кирилицы” была глаголица, до глаголици была рунница. Так что пускай эти “святые” равноопёздальные идут в самую глубокую Ж опу

      2
      2
      • 884 708
        Valeriy BondarikНехресть три минуты назад

          …Привет`ствую Вас…

          А ведь Вы,чьёр`т попери…Правы.
          * Пусть ЭТИ “святые” – РАВНОопёздальные – топают ПЕХОТОЮ туда…во “славу”:

          …”ОВСА-и-сыра-И-свиного-уха”…
          ТОПАЙте “братия-святые”…и пусть “сопровождает” вас…
          ПУСТАЯ вера В…разнообразие – “святого-духа”…
          Разного ВИНА вам(“утоляя-жажду”…)И – сытного-брюха…
          [i и ВСЕМ "окормителям" ОТ - "святого-креста"...Желает "Ваша-паства"...]
          - – - – -
          Ничего ни к кому личного. Благодарю.
          = = = = =
          С уважением – Валерий Бондарик.
          г. Эдмонтон. Канада. 20-12-2020.

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