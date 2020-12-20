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Нашли кого святыми делать, добавили в существующую азбуку пару букв и всё. А до “кирилицы” была глаголица, до глаголици была рунница. Так что пускай эти “святые” равноопёздальные идут в самую глубокую Ж опу
…Привет`ствую Вас…
А ведь Вы,чьёр`т попери…Правы.
* Пусть ЭТИ “святые” – РАВНОопёздальные – топают ПЕХОТОЮ туда…во “славу”:
…”ОВСА-и-сыра-И-свиного-уха”…
ТОПАЙте “братия-святые”…и пусть “сопровождает” вас…
ПУСТАЯ вера В…разнообразие – “святого-духа”…
Разного ВИНА вам(“утоляя-жажду”…)И – сытного-брюха…
[i и ВСЕМ "окормителям" ОТ - "святого-креста"...Желает "Ваша-паства"...]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 20-12-2020.