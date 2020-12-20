Противник перехватил инициативу, ситуация с каждым днем накалялась, становилась все более тревожной и критичной, промедление западных союзников с открытием второго фронта в Европе могло оказаться смертельно опасным.

И потому, чтобы не ждать их, для скорейшего решения именно этого наиважнейшего в судьбах народов Европы, да и всего мира, вопроса, состоялся знаменитый, опаснейший и тяжелейший перелет к англосаксам наркома иностранных и дел и первого заместителя Сталина в ГКО В. Молотова. В летном, меховом комбинезоне, унтах, шлеме и с кислородной маской над фронтами воюющей Европы и океаном.

С 21 по 26 мая он ведет в Лондоне переговоры с Черчиллем об открытии Второго фронта в Европе уже в 1942г., но безуспешно! Затем, чтобы вопрос как-то сдвинуть, с 29 мая 5 дней он продолжает их в Вашингтоне с Рузвельтом, где определенное взаимопонимание было достигнуто, и 3 июня стороны подписали соответствующее коммюнике, п. 5 которого гласил: «Мы готовимся к десанту на континенте в августе или сентябре 1942г.»

С этим коммюнике в руках Молотов возвращается в Лондон и ставит Черчилля перед свершившимся фактом, подвигнув того, пусть и со значительным числом оговорок, со многими if (если), но присоединиться к подписанию этого наиважнейшего документа. Т. е. между СССР, США и Великобританией была достигнута принципиальная договоренность о создании Второго фронта в Западной Европе в 1942г., а его своевременное открытие могло не только оказать существенную помощь СССР, но и вообще приблизить конец войны.

Однако уже 12 августа Черчилль вновь специально прилетает в Москву, чтобы лично сообщить Сталину, что второго фронта в 1942г. в Европе не будет, и дает твердое обещание сделать это в 1943г. На что 13 августа возмущенный Сталин вручает ему меморандум, где говорилось: «Отказ Правительства Великобритании наносит моральный удар всей советской общественности, осложняет положение Советской Армии и наносит ущерб планам Советского Командования».

Так США и Великобритания в одностороннем порядке перенесли открытие в Западной Европе столь остро необходимого второго фронта еще на год, а сами вместо этого стали предпринимать свои иные и странные действия. Высадившись в ноябре 1942г. в Северной Африке, где увязли до 13 мая 1943г., причем полумиллионной армией против нескольких немецких дивизий.

А нам же, истекающим кровью миллионов, только лицемерно слали свои приветствия и пожелания, ритуально снабжая их «приправой» из заверений, что второй фронт будет открыт в Европе в 1943г. 7 сентября 1942г. Черчилль: «С огромным восхищением мы следим за великолепным сопротивлением русских армий. Да поможет бог преуспеянию всех ваших предприятий».

5 октября Рузвельт: «Посылаю Вам мои самые сердечные поздравления с великолепными победами советских армий». 13 октября Черчилль: «Вы знаете, насколько сильно мы желаем снять с Вас часть чрезмерного бремени, которое Вы стойко несли в течение последних, суровых месяцев». 19 ноября Рузвельт: «Мне не приходится говорить Вам, чтобы Вы продолжали хорошую работу. Вы делаете это».

А в это время советский народ насмерть продолжал «делать свою хорошую работу» в руинах Сталинграда, на перевалах Кавказа, в лесах Белоруссии, замерзая под Ленинградом. С 17 июля 1942г. по 18 ноября шли тяжелейшие оборонительные бои на Волге, настолько тяжелые и трудные, что 28 июля был отдан знаменитый Приказ № 227

«Ни шагу назад!».

Но 19 ноября началось контрнаступление советских войск, завершившееся знаменитым «котлом» для Паулюса 2 февраля1943г., и это Зимнее наступление советских войск вновь поставило немецко-фашистские армии на грань катастрофы. Казалось, ну вот бы еще немного, еще чуть-чуть поднажать на Западе. Но союзники по-прежнему бездействовали и решали свои задачи, а 11мая в Вашингтоне предательски вновь нарушили собственные же обязательства и приняли решение об открытии фронта аж 1 мая 1944г.

На что Сталин в тот же день в гневе пишет Рузвельту: «Это ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил. Нельзя забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий». И в знак протеста против саботажа уже столько раз принятых решений Советское руководство даже временно отзывает своих послов из Лондона и Вашингтона.

А в ответ все те же «поздравления» и «пожелания».

22 июня Рузвельт: «В течение двух лет свободолюбивые народы мира следили с все возрастающим восхищением за историческими подвигами Вооруженных Сил Советского Союза и почти невероятными жертвами, которые столь героически несет русский народ». 27 июня Черчилль пишет, что: «Неуверенность противника, где будет нанесен удар и какова будет его сила, уже привела к отсрочке третьего наступления Гитлера на Россию».

И это в то самое время, когда, видя преступное бездействие союзников, немцы к лету 1943г. вновь сосредотачивают в районе Курска и Орла 38 своих дивизий для решающего, как им кажется, удара. И 5 июля, всего через 2 недели после «пророчеств» Черчилля об отсрочке, начинается неслыханное по сосредоточенности боевой мощи сражение на Курской дуге, закончившееся 23 августа полным поражением немецко-фашистских войск и окончательным переломом в войне в пользу Советского Союза.

Только вот где в это же самое время находятся наши «замечательные» союзники и что делают? Правильно, находятся подальше от этих смертельных баталий и решают свои локальные задачи, так сказать, параллельно с нами и в те же дни. С 10 июля по 17августа - на Сицилии, а начиная с 3 сентября – в Южной Италии, оттягивая на себя аж до 6 – 7% вооруженных сил вермахта.

28 ноября – 1 декабря Тегеранская конференция официально назначает датой открытия второго фронта 1 мая 1944г., и, кажется, союзники действительно собираются это сделать. Однако и этот последний срок из-за их очередных if переносится на 6 июня 1944г., только вот где к тому времени были уже советские части?

Уже давно снята блокада Ленинграда, освобождено более двух третей, ранее оккупированных советских территорий, 2 апреля мы уже вступили в Румынию, и она вышла из войны, 8 мая – в Чехословакию, вели боевые действия на территории Польши с выходом к границам Восточной Пруссии, близился выход из войны Финляндии.

И потому именно при таких набранных Советской Армией темпах наступления перед союзниками вдруг зримо замаячил вопрос: как бы не опоздать, и кто будет брать Берлин? Ведь, если так пойдет и дальше, Советы вполне могут оказаться не только в Берлине, но и в Париже! И, вот тут-то тогда наши «доблестные» союзники оперативно и прикинули, что путь на Берлин из Италии – 1200 км, с Балкан – аж 1700 км, а вот из Северо-восточной Франции, как им столько лет указывал Сталин, всего 600 -700 км.

И вот тогда-то они свое судьбоносное решение и приняли, что пора! – и наметили к высадке именно там, в Нормандии англо-американского экспедиционного корпуса. Что 6 июня и произошло, к тому же здесь они имели подавляющий численный перевес: если на советско-германском фронте у немцев было задействовано 235 дивизий, то на Западном всего 65. Отчего и потери немцев за июль – август боевых действий на Востоке составили 917 тыс., на Западе – 293 тыс., и все это позволило англосаксам реально и достаточно быстро продвинуться, и уже в начале сентября выйти к границам Германии. Теперь уже им казалось, что еще немного, еще чуть-чуть.

Но камнем преткновения в их победоносном шествии неожиданно, но всерьез стали Арденны, ибо немцы вовсе не собирались ничего не делать и спокойно ждать, когда их столицу возьмут, пусть западные, но, все-таки, противники. И они, даже не имея на Западе никакого численного перевеса, сумели сосредоточить ударную группировку на узком участке фронта в Арденнах, и в Берлине считали возможным, бросив ее в бой, дойти до Анверпена, прижать северное крыло союзников и сбросить их в море.

А далее расчеты Гитлера были на то, что после такого тяжелого поражения США и Англия откажутся от продолжения войны и пойдут на компромиссный мир. 16 декабря 1944г. немцы перешли в наступление, прорвав фронт на участке в 80 км и острием клина выдвинувшись на запад на 90 км. В штабах союзников началась паника, Черчилль запросил Москву о незамедлительной помощи, на что, верное своему союзническому долгу, Советское командование передвинуло сроки своего наступления в Польше на 12 января.

При первых известиях об ударах здесь Красной Армии, гитлеровцы полностью прекратили все активные действия на Западе, перебросив оттуда на Восток практически все боеспособные дивизии. К концу января 1945г. советские войска прошли с тяжелыми боями от Вислы до Одера, в которых вермахт потерял 500 тыс. человек, а вот за месяц операции в Арденнах – 68 тысяч, притом, что союзники потеряли там 160 тыс.

Война шла к своему финалу, фашистская Германия к неизбежному концу и позору, и самое время, чтобы посчитать и потери. Итак, многократно считанные – пересчитанные наши безвозвратные потери на советско-германском фронте 8 668 400, а всего, с мирным населением – 27 млн. Безвозвратные потери Германии и ее сателлитов 8 649 500, что тоже много, но, как это ни горько звучит, все-таки объяснимо и понятно: обе стороны 4 года активно воевали, обильно проливая чужую и свою кровь.

А вот потери последователей доктрины Трумэна, «вовремя» и в «нужном месте» вступивших в войну: США – 405 тыс., Великобритания – 375 тыс., Франция – 500 тыс. Вот сопоставление всех этих цифр и определяет истинную Цену открытия Второго фронта, ибо сколько жизней тогда еще можно было спасти и сохранить! Сколько! Миллионы! Только вот действовали тогда союзники 3 года сугубо по доктрине Трумэна, «пусть они убивают как можно больше».

А чтобы вообще закончить эту тему жертв и военных потерь, «одарим» себя на прощанье цитатой Черчилля, которую он произнес со стекающими по щекам слезами в конце 1943г.: «Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин может спасти мир».