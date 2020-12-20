Уже не первый год по Сети гуляет эта картинка. Автор ее пытается сделать из Владимира Высоцкого эдакого сталиниста. Ну как же, не может всенародно любимый бард не любить, почитаемого большей частью народа вождя. И пользователи Интернета с удовольствием делятся этой картинкой в своих блогах: "Вот Высоцкий написал ТАК, а вот ТЫ ожидал иного?!"

В общем то иного автор этой заметки не ожидал, поскольку хорошо знаком с творчеством В. Высоцкого. Более того, он считает что свое первое стихотворение школьник Володя написал совершенно искренне.

Друг Высоцкого В. Акимов вспоминает о тех днях: "Особой доблестью среди ребят считалось пройти в Колонный зал. Мы с Володей были дважды – через все оцепления, где прося, где хитря; по крышам, по чердакам, пожарным лестницам; чужим квартирам, выходившими чёрными ходами на другие улицы или в проходные дворы; под грузовиками; под животами лошадей; опять вверх-вниз, выкручиваясь из разнообразнейших неприятностей, пробирались, пролезали, пробегали, ныряли, прыгали, проползали. Так и попрощались с вождём"

Вероятно от впечатления прощания с вождем у Володи Высоцкого родилось это стихотворение:

Моя клятва

Опоясана трауром лент,

Погрузилась в молчанье Москва,

Глубока её скорбь о вожде,

Сердце болью сжимает тоска.

Я иду средь потока людей,

Горе сердце сковало моё,

Я иду, чтоб взглянуть поскорей

На вождя дорогого чело...

Жжёт глаза мои страшный огонь,

И не верю я чёрной беде,

Давит грудь несмолкаемый стон,

Плачет сердце о мудром вожде.

Разливается траурный марш,

Стонут скрипки и стонут сердца,

Я у гроба клянусь не забыть

Дорогого вождя и отца.

Я клянусь: буду в ногу идти

С дружной, крепкой и братской семьёй,

Буду светлое знамя нести,

Что вручил ты нам, Сталин родной.

В эти скорбно-тяжёлые дни

Поклянусь у могилы твоей

Не щадить молодых своих сил

Для великой Отчизны моей.

Имя Сталин в веках будет жить,

Будет реять оно над землёй,

Имя Сталин нам будет светить

Вечным солнцем и вечной звездой.

1953

Говорят, что это стихотворение напечатали даже в какой-то газете, но точной информации на этот счет нет. Оно даже включено в собрание сочинений В. Высоцкого, хотя мне всегда было любопытно: а включил бы его автор при жизни.

Но время шло, и восторженная любовь к "отцу народов" сменилась на чувство прямо противоположные. Биографы Высоцкого считают, что вот он, дескать, вырос и узнал "страшную правду". А как на мой взгляд, то все гораздо проще: будущий бард рос в определенных кругах московской интеллигенции, где Сталина ненавидели лютой ненавистью даже те, которых обошли репрессии 37 года.

Очевидно это наложило свой отпечаток на мировоззрении поэта. И стали рождаться совсем другие стихи.

К примеру, в стихотворении "Банька по белому", где есть такие строки:

......................................

Сколько веры и лесу повалено,

Сколь изведано горя и трасс!

А на левой груди - профиль Сталина,

А на правой - Маринка анфас.

..............................

Вспоминаю, как утречком раненько

Брату крикнуть успел: "Пособи!" -

И меня два красивых охранника

Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом на карьере ли, в топи ли,

Наглотавшись слезы и сырца,

Ближе к сердцу кололи мы профили,

Чтоб он слышал как рвутся сердца.

......................................

В песне не совсем ясно (вернее совсем не ясно) за какие грехи сидел герой песни, но, по разговорам, наколки с Лениным и Сталиным делали себе уголовники-рецидивисты. Среди них жила легенда, что если приговорят к расстрелу, то чекисты не будут стрелять в своих вождей.

Есть еще менее известная песня про депортированных чеченцев, которая заканчивается такими строками:

А те, кто нас на подвиги подбили,

Давно лежат и корчатся в гробу, -

Их всех свезли туда в автомобиле,

А самый главный - вылетел в трубу

Кто этот "самый главный", думаю, нетрудно догадаться....

Не брезговал Владимир Семенович и "костюмчиками с чужого плеча". Песня Юза Алешковского "Товарищ Сталин" столь часто звучала в исполнении Высоцкого, что ему приписывают авторство. Все наверное слышали:



Товарищ Сталин, вы большой ученый,

В языкознанье знаете вы толк,

А я простой советский заключенный,

И мне товарищ серый брянский волк.

И так далее....

Правда, ныне здравствующий в США, Юз Алешковский не был ни марксистом, ни "левым уклонистом", а получил при Сталине свои четыре года за уголовное преступление....

Рассказывают, что Высоцкому с Мариной Влади довелось присутствовать на одном празднике в Грузии. Было много народа, много вина, много тостов. Высоцкого очень хорошо там знали. Когда прозвучал тост: за товарища. Сталина, Высоцкий демонстративно вылил свой бокал.

Мне правда эта байка кажется не вполне достоверной: вряд ли Высоцкий решился бы на такую выходку в Грузии. Гораздо ближе к истине рассказ Марины Влади из книги "Прерванный полет":

Пир продолжается. В зале шумно и весело. Вдруг один из гостей громко

спрашивает:

- Забудем ли мы выпить за нашего великого Сталина?

За столом воцаряется нехорошая тишина. Грузинская интеллигенция жестоко пострадала при Сталине, и, если некоторые люди относятся к нему с ностальгическим восхищением, хозяин дома, как и мы сами, считает его самым настоящим преступником.

Я беру тебя за руку и тихо прошу не устраивать скандала. Ты побледнел и белыми от ярости глазами смотришь на того человека. Хозяин торжественно берет рог из рук гостя и медленно его выпивает. И сильный мужской голос вдруг прорезает тишину, и за ним вступает стройный хор. Пением, точным и редкостным многоголосьем эти люди отвечают на упоминание о проклятых годах: голоса сливаются в звучную и страстную музыку, утверждая презрение к тирану, гармония мелодии отражает гармонию мыслей. Благодаря врожденному такту этих людей случайному гостю не удалось испортить нам праздник, и мы все еще сидим за столом, когда во дворе начинает петь петух.

Правда, мне кажется, поголовная ненависть к "тирану" и "проклятым временам" в Грузии это фантазии воспаленного антисоветизмом воображения жены поэта, ну да ладно....

Кстати, сам Высоцкий тоже отметил песней этот эпизод:

...........................

Пусть много говорил белиберды

Наш тамада - вы тамаду не троньте, -

За Родину был тост алаверды,

За Сталина, - я думал - я на фронте.

И вот уж за столом никто не ест

И тамада над всем царит шерифом, -

Как будто бы двадцатый с чем-то съезд

Другой - двадцатый - объявляет мифом.

Пил тамада за город, за аул

И всех подряд хвалил с остервененьем, -

При этом он ни разу не икнул -

И я к нему проникся уваженьем.

Правда, был у тамады

Длинный тост алаверды

За него - вождя народов,

И за все его труды.

Мне тамада сказал, что я - родной,

Что если плохо мне - ему не спится, -

Потом спросил меня: "Ты кто такой?"

А я сказал: "Бандит и кровопийца".

..................................

И еще один заключительный штрих к теме "Высоцкий и Сталин":

Известный польский актёр Д. Ольбрыхский, хорошо знавший Высоцкого, в одной из своих книг припоминает любопытный эпизод. Однажды Высоцкий вёз его и других польских актёров по Подмосковью. Путь пролегал мимо дачи Сталина. "Тут сдох Сталин", – сказал Володя. – "На этой даче умер Сталин", – перевёл я. – "Ты переводи как следует! – взорвался Высоцкий. – Я сказал: сдох!"

Думается, комментарии излишни....

P.S. Автор ни в коей мере не желал очернить замечательного актера и барда Владимира Семеновича Высоцкого, написавшего немало замечательных песен, в частности и о Великой Отечественной войне. Автору просто не нравятся попытки некоторых патриотов сделать из Высоцкого эдакого сталиниста. Автор даже не обвиняет в антисталинизме самого поэта. Просто друзья, ставшие впоследствии известными либералами-антисоветчиками и жена-иностранка, которая считается русской, а на самом деле антисоветчица-русофобка, оказали свое влияние. В результате получилось то, что получилось.