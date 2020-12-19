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Они наложили санкции ,а Путин на все эти их телодвижения наложил ….
Скорее положил, с прибором.
Ну всё сложнее.
Мне кажется Путин им ПЛАТИТ за санкции.
Они нам очень ВЫГОДНЫ.
Это способ ЗАСТАВИТЬ население хоть что-то делать и чужими руками.
Вот-бы ещё Китаю приплатить чтоб перестали с нами торговать.