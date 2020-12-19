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ПОЗОР Путина. Россия под белым флагом (Артём Войтенков)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j_ofewpZsRg
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика
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