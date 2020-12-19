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Почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена ? И как воевал Василий Сталин?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pOPbQPieLGE
Рубрики: Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение
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