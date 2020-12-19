Война по финансовому плану

Мольер в «Мещанине во дворянстве» определил фехтование как искусство наносить удары, не получая их самому. На практике неуязвимых нет.

В субботу впервые дан залп из подводного положения четырьмя ракетами «Булава». Из Охотского моря все их боевые части долетели до полигона Чижа в Архангельской области. В среду первый полк межконтинентальных баллистических ракет с боеголовками «Авангард», способными маневрировать в атмосфере на космической скорости, встал на боевое дежурство.

Открытым текстом объясняю: сбить залп с непредсказуемых направлений не может никакая противоракетная оборона. Единственный способ предотвратить его — готовность к ответу. Мы готовы. Потенциальный противник — тоже.

Как только военные спутники Соединённых Государств Америки заметили залп из-под воды, военные базы СГА получили сигнал тревоги. Лишь через несколько минут высшее командование СГА признало залп учебным.

Открытым текстом напоминаю: по договорам мы с СГА обмениваемся срочными данными по действиям, выглядящим как угроза. Но СГА, выйдя из большинства договоров, похоже, вовсе перестали обращать внимание даже на те сведения, что пока получают. Зато надеются подготовиться к войне.

Прошедший обе палаты парламента оборонный бюджет на наступающий год выделяет министерствам обороны и энергетики более 740 миллиардов (!) долларов. В него также включены санкции против Российской Федерации, а также тех, кто покупает у нас оружие.

Открытым текстом сообщаю: расходы едва ли не больше, чем у остального мира. А толку? Наше оружие всегда в разы дешевле чуть худшего американского. Хотя бы потому, что система казнокрадства в СГА так развита, как нам даже в имперские времена не снилось. Поэтому, кстати, их экономическое давление тоже нам поможет. Да и другим дешевле санкции выдержать, чем за оружие СГА переплачивать. А наше предложение расширяется.

Впервые взлетели пассажирские самолёты с полностью отечественными двигателями (что могут считанные страны): во вторник — реактивный МС-21, в среду — турбовинтовой Ил-114.

Открытым текстом спрашиваю: надолго СГА хватит подчинённых?

Жадность торговцев губит

Лучше поздно, чем никогда. Стоило нашему президенту сурово поговорить с министрами о резком подорожании некоторых продуктов пищевой промышленности, как все спохватились.

В среду подписано соглашение министерства сельского хозяйства с ведущими производителями и торговыми сетями. Цены сахара, муки, подсолнечного масла и ещё нескольких товаров массового потребления снижены и зафиксированы до конца марта.

Открытым текстом предупреждаю: расходы на перевозку этих товаров, их раскладку на полках, работу кассиров никуда не делись — просто теперь капиталист начал зарабатывать умеренно. Жировать на самом необходимом ему не дали.

Капиталистов, продающих продовольствие за границу, тоже попросили поделиться. Повышение экспортных пошлин на пищевое сырьё вроде зерна и семян подсолнуха запланировано и обязательно состоится!

Увы, со времён Гайдара в наших законах о коммерческой деятельности открытым текстом прописано: единственная задача рынка — обеспечить прибыль самим деловым людям. А уж как они будут действовать — государство тогда не интересовало. Теперь наш президент открытым текстом напомнил: снизить цену не в пожарном порядке на пару месяцев, а всерьёз и надолго можно только повышением производства.

Открытым текстом добавлю: для этого нужно, чтобы львиная доля денег, получаемых торговлей, напрямую направлялась на развитие производственных мощностей. Но у нас между торговлей и производством стаи хищных посредников. В полном соответствии с экономической теорией, составленной как раз в интересах перекупщиков. И нет смысла пенять ни на жадность торговцев, ни на нераспорядительность властей.

Надо менять законы и правила так, чтобы поддержать создание непрерывных технологических цепочек от поля и хлева через перерабатывающие комбинаты до прилавка. Пока их нет, вряд ли поможет даже намеченная разработка системы слежения за ценами прямо по данным, поступающим из кассовых аппаратов в налоговую службу.