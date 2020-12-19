Доказательства эволюции растений

Какие существуют доказательства того, что растения эволюционировали из одного простого одноклеточного организма? Харольд С. Болд и его соавторы из Техасского университета пришли к такому выводу:

« … Тщательно взвесив все существующие сегодня доказательства сравнительной морфологии, цитологии, биохимии и палеонтологии, на данный момент нет нужды объединять две или больше из 19 категорий, на которые были ориентировочно разделены представители царства растений.



Когда и если появятся дополнительные актуальные данные, несомненно, такие объединения понадобятся. Однако на данный момент не существует живых или окаменевших форм, которые безоговорочно связывали бы любые из двух предложенных категорий» [курсив добавлен]. 25

Доказательств происхождения всех групп и классов растений, перечисленных выше, недостаточно. Кроме того, существует очень мало доказательств происхождения любых наземных растений, несмотря на огромнейшее количество данных палеонтологической летописи. В большинстве книг, посвященных описанию палеонтологической летописи, приводятся сотни прекрасных примеров окаменевших растений (смотрите, например, книгу Пинна26 ), однако среди них нет четких доказательств в пользу эволюции.



До нас дошло так много окаменевших остатков, что мы с уверенностью можем сказать о том, что растения мало изменились «за миллионы лет», и что «бескорневые бессемянные растения… предоставляют нам захватывающую информацию о строении и характеристиках древних и вымерших форм. Безлиственные псилотовые являются прямыми потомками первых растений, развивших в себе древянистые вспомогательные ткани и внешнюю соединительную систему. У печеночного мха, предки которого существовали в одно время с предками псилотовых, эти ткани не развились, и в результате, его высота не превышает 4-5 см».27

Принимая во внимание факт существования 375 тысяч видов растений и тот факт, что для каждого из них было бы необходимо «хотя бы» 1000 переходных форм (более вероятно, что этих форм должно было быть намного больше), можно сделать вывод о том, что должно было бы существовать 375 миллионов переходных форм. Однако при всем изобилии окаменевших форм растений, не было найдено ни одного веского доказательства. При этом заявляется, что «палеонтологическая летопись» предоставляет нам «только прямые доказательства» эволюции.28

В одном из важнейших исследований всей палеонтологической летописи, его авторы, Донован и Пол, практически проигнорировали растения, и заметили в их отношении лишь то, что в растениях были обнаружены фосфатированные мягкие ткани29 , и что в окаменевших растениях обнаруживается благотворное влияние восстановительной газовой среды, которая, предположительно, изначально существовала на Земле. 30



На протяжении всей истории существования растительного мира на всех уровнях наблюдается «стабильность многих видов на протяжении миллионов лет. Некоторые сине-зеленые водоросли, кажется, не отличаются от своих предков, существовавших более миллиарда лет назад. Некоторые виды хвоща практически идентичны растениям, произраставших в больших болотах в каменноугольный период, около 130 миллионов лет назад, а строение прекрасного голосеменного растения, двулопастного гинко, не менялось со времен мелового периода.



В случае с этими древними видами, складывается впечатление, что особые среды обитания, к которым они адаптировались, со временем уменьшились в масштабах и объемах, тогда как организмы постоянно оставались в устойчивом равновесии со своей окружающей средой». 31

Из-за недостаточности доказательств, эволюция растений в большинстве работ игнорируется, либо ее пытаются объяснить рационалистически. И еще один заключительный аргумент: доказательств эволюции не находят в палеонтологической летописи из-за того, что растения так хорошо адаптировались, что не нуждались в дополнительных изменениях. Например, автор по фамилии Вент отметил:

«Самым древними семенными растениями, дошедшим до нашего времени, являются хвойные – представители семейства сосновых и ели. Они так хорошо адаптировались к жизни на земле, что за 300 миллионов лет своего существования, в них произошло сравнительно мало эволюционных изменений. Их можно отнести к одним из самых успешных растений в мире. Сосны, ели и пихты населяют около одной трети всех существующих лесов.



В то время как другим растениям довольно сложно выжить… хвойные, как правило, сдаются последними. Среди других существующих на сегодняшний день растений, один из старейших представителей палеонтологической летописи, гинко двулопастный, относится к хвойным».32

В учебнике ботаники, который используется в колледже, где я преподаю, содержится лишь одна общая глава об эволюции, где, как и в большинстве учебников, практически полностью проигнорирован вопрос эволюции растений. Зачастую, в разделах об эволюции растений, приводятся только предположения, например, такие:

« … предголосеменные и папаротникообразные палеозойского периода, возможно, эволюционировали от более древних тримерофитов…

… еще один возможный сценарий: папоротникообразные эволюционировали от предголосеменных … однако также невозможно определить точно от какой группы

или групп предголосеменных эволюционировали голосеменные» [курсив добавлен].33

Филогенетическое дерево растений

Еще более сложной задачей для эволюционистов стала разработка филогенетического дерева для растений (по сравнению с филогенетическим деревом животного мира). И это объясняется несколькими причинами. Только за последнее десятилетие было опубликовано как минимум 15 вариантов филогенетических деревьев цветковых растений.34



Одна из главных проблем – сложность разработки естественной схемы классификации, которая распределяет «растения по степени примитивности или продвинутости. Для этого нужно было бы определить характеристики, которые следует считать примитивными или продвинутыми. Как мы увидим далее, определить это не так уж просто.



А в большинстве случаев, из-за полного отсутствия доказательств, определить это просто невозможно. Перед каждым из нас стоит выбор – либо довольствоваться неполной системой, либо произвольно принимать решения о важности определенных характеристик. Факт в том, что такая неполная система не удовлетворит никого, поэтому неизбежно приходится принимать произвольные решения. Но как только такое произвольное решение войдет в схему классификации, сама эта система станет в такой же степени искусственной».35

Как следует из приведенной ниже цитаты, эволюционисты вынуждены ссылаться на существующую палеонтологическую летопись, а также на известные сегодня растения, чтобы делать предположения о том, что из чего эволюционировало.

«На сегодняшний день принято считать, что покрытосеменные эволюционировали из неких примитивных голосеменных, возможно из кустарников. Возможных вариантов в меловом периоде не выявлено, однако в более ранних мезозойском и палеозойском периодах присутствуют голосеменные, в которых проявляются определенные характеристики, сходные с признаками покрытосеменных.



Это само по себе свидетельствует о более раннем происхождении покрытосеменных, по сравнению с появлением палеонтологической летописи». 36

Доказательства эволюции растений

Палеонтологическая летопись свидетельствует о процессах статики и вымирания, в то время как доказательства в пользу эволюции всех основных групп растений отсутствуют. Автор по фамилии Кронкист пришел к следующему выводу: «Происхождение покрытосеменных было «отвратительной тайной» для Чарльза Дарвина и до сих пор остается таковой для современных исследователей эволюции».37



Данная проблема привела авторов Бриггса и Ультерза к выводу о том, что наличие окаменелостей больше гармонирует с библейской историей и свидетельствует, скорее, о вариациях в пределах видов; и такие изменения они называют «микроэволюцией». 38

С 1859 … после издания книги «О происхождении видов» все исследования проводились в свете глубокого обобщения эволюции посредством естественного отбора, предложенного Дарвиным. И хотя эту теорию не всегда принимали, она оказала глубочайшее влияние та все сферы биологии.



На сегодняшний день факт эволюции принимается, как должное, частично из-за обилия доказательств, собранных Дарвиным и другими учеными. Однако в то же время зачастую мы сталкиваемся со слепым принятием данной теории – склонностью считать «наверное, это правда, ведь об этом написано столько книг».



Согласно идеям Дарвина, подразумевается, что эволюция происходит и по сей день. Поэтому в данной книге мы попытаемся не просто рассмотреть проблемы видов и модели вариаций, а также изучить доказательства эволюции, в частности, экспериментальные доказательства эволюции в малых масштабах, которую часто называют «микроэволюцией». 39

Дженсен и Селисбури признают, что верят в истинность эволюции, поэтому считают, что долженбыл существовать ‘ … некий общий предок всех современных растений.



Однако палеонтологическая летопись составлялась на протяжении многих миллионов лет, и от великой эпопеи эволюции растений осталось только несколько выживших экземпляров, а также несколько захороненных, неполных видоизмененных остатков растений. И все эти пробелы человек может заполнить с помощью своего воображения и изобретательности». 40

В поддержку эволюции растений не просто нет доказательств. Трудно даже в своем воображении представить себе картину того, каким образом она могла бы произойти. Именно поэтому Даддингтон пришел к выводу о том, что «растения-хищники – это удивительная группа растений, поражающая воображение ученых, пытающихся понять, каким образом они могли эволюционировать». 41

Сосна Воллемия была открыта в 1994 году неподалеку от города Сидней, Австралия. Сосна Воллемия – одна из многих так называемых «живых ископаемых», которые считались вымершими «миллионы лет назад».



Однако, оказывается, что экземпляры, существующие на сегодняшний день, практически не изменились, не смотря на все «эволюционное время», которое они имели в своем распоряжении.

Фото: Аян Баченен

Ботаники выражают предположения о том, что эволюция растений, предположительно, происходила в семь основных этапов, которые можнo резюмировать так:



Древние бактерии эволюционировали в докембрийский период и были первыми организованными живыми существами, появившимися более двух миллиардов лет назад.

Водоросли (Uralgae) – растения докембрийского периода, которые, предположительно, стали первыми растениями, вырабатывающими кислород. Предполагается, что они эволюционировали около двух миллиардов лет назад.

Зеленые водоросли (Chlorophyta) – растения кембрийского периода, которые, предположительно, эволюционировали 600 миллионов лет назад, как первые высокоорганизованные хлоропласты.

Псилофиты стали первыми стеблевыми растениями, которые, по предположениям ученых, эволюционировали 420 миллионов лет назад во время в силурийский период.

Папоротники были первыми листовыми растениями, которые, предположительно, эволюционировали в девонский период, то есть 390 миллионов лет назад.

Голосеменные, предположительно, эволюционировали в камнеугольный период, 345 миллионов лет назад, и были первыми семенными растениями.

Покрытосеменные, согласно предположениям ученых, эволюционировали в меловой период, 135 миллионов лет назад, и стали первыми известными цветковыми растениями.



Из-за того, что в палеонтологической летописи отсутствуют доказательства существования этих семи этапов, приверженцы теории Дарвина признают, что «никто не в состоянии с полной уверенностью сказать, как эти семь групп взаимосвязаны друг с другом.



Однако палеоботаники предполагают, что по мере того, как каждая из групп разветвлялась, в ней появлялся, по меньшей мере, один потомок с достаточной степенью генетической гибкости для того, чтобы сделать скачок в развитии. Пока формировалась новая группа, старая группа продолжала эволюционировать, постепенно утрачивая потенциал для глубоких эволюционных изменений, поскольку ее представители все больше адаптировались». 42

Очень часто высказывается мнение о том, что проблема прослеживания эволюции растений заключается в том, что палеонтологическая летопись «слишком фрагментарна» по своей сути, или ее недостаточно, чтобы продемонстрировать доказательства эволюции. Эту мысль очень часто повторяют и эволюционисты и креационисты (например, см. работу Футюма 28 ).

Если более точно оценить ситуацию, то окаменевших остатков более чем достаточно, однако в них прослеживаются, скорее, четкие доказательства статики, чем эволюции от водоросли до покрытосеменных растений.



Недавно обнаруженные окаменелости предлагают нам еще большее количество примеров известных типов современных или древних растений, или, в редких случаях, новые примеры древних жизненных форм. А это, в свою очередь, требует еще больше примеров переходных форм в окаменелостях, которые могли бы доказать состоятельность теории эволюции.

Палеонтологическая летопись

Окаменелости растений заключены в осадочных породах. Осадочные породы образуются путем накопления и цементирования эрозивных минеральных частиц (песка, грязи или глины), которые перемещаются с помощью ветра, воды или льда и накопляются под водой. Под воздействием давления, высоких температур и времени эти отложения отвердевают, и в результате формируются твердые породы.



Остатки растений, попавших в эти осадочные породы, могут окаменевать и приобретать твердую форму. Отличными источниками окаменелых растений служат угольные, глинистые слои, а также незатвердевшая вулканическая пыль.

Поскольку остатки растений (состоящие, в основном, из фрагментов листьев, стеблей, спор, семян или шишек), очевидно, переносились с места произрастания на место отложения, зачастую мы находим лишь некоторые части этих окаменелостей. Очень редко можно найти фрагменты растений в таком виде, в котором они на самом деле существовали.

Ископаемые остатки растений делят на четыре основные категории: компрессии, отливы, отпечатки и окаменелости. Компрессии формируются отпечатками части листа или растения на мягкой поверхности, например на грязи, мелком песке, или глине. Материал, на котором сохраняется отпечаток, постепенно уплотняется, цементируется и превращается в камень.



Растительный материал, при этом, может полностью разрушаться или сохранять форму тонкой, скомпрессированной угольной пленки, в которой, иногда отображается структура растения. Вдавленные части растений (например, стебли), которые разлагаются, оставляют в камне выемку или оттиск, сохраняющие форму и размер фрагмента захороненного растения.

Отлив получается, когда оттиск заполняется минералами из грунтовых вод.

Самым важным видом ископаемых остатков, используемым для исследования эволюции растений, является окаменелость, в которой ткани растений (особенно древесина, корни и репродуктивные системы) отпечатаны в неогранической матрице, например в окаменелых деревьях, кремне, железе, гидроксидах или в извести.



Тонкие участки могут быть препарированы для изучения под микроскопом и иногда могут открыть ученым «практически столько же деталей внутреннего строения растений, как и похожие препараты из современных растений, даже, в некоторых случаях, со включениями ядер и хлоропласта.



На протяжении длительного периода времени считалось, что растительный материал древних растений постепенно, молекула за молекулой, замещался такими минеральными веществами, как кремний.



При этом замещение происходило настолько медленно, что сохраненный минеральный каркас был точной копией оригинальных тканей. Однако согласно данным современных исследований, оригинальные углеродные соединения или их видоизмененные остатки, или же клеточные оболочки окаменений до сих пор присутствуют, несмотря на то, что такие смеси обычно претерпевают химические видоизменения». 43

Строение тысяч вымерших типов растений известно современным ученым благодаря их окаменелостям. Тот факт, что в палеонтологической летописи растительной жизни древности неткаких-либо доказательств эволюции, игнорируется эволюционистами, или объясняется утверждениями о том, что летопись «отрывочна». Под этими словами они подразумевают, что доказательства теории Дарвина на самом деле существуют, однако «мы пока что их не нашли».

Учеными были найдены миллионы ископаемых остатков растений, и они свидетельствуют о постоянной статике, а не об изменениях. Нет причин верить в том, что открытие новых окаменелостей значительно изменит эти сведения.



С каждой новой находкой только увеличивается количество примеров уже известных типов растений или добавляется количество неизвестных видов, а это требует наличия еще большего количества переходных форм, которые могли бы привязать их к гипотетическому эволюционному дереву.

Отсутствие окаменелостей – не проблема для эволюционистов. Проблемой для них, скорее, является недостаточность доказательств в пользу эволюции среди многочисленных фактов, существующих на сегодняшний день.

Количество ископаемых остатков древних наземных растений, начиная с палеозойского периода, было описано почти полвека назад, как «избыточное».

Растительный мир кембрийского, ордовикского и силурийского периодов был практически полностью представлен водяными растениями и водорослями, которые произошли от более простых форм докембрийского периода. Эти водоросли были довольно многочисленны и насчитывали многие виды, среди которых были и современные известковые

зеленые, красные и бурые водоросли… и только после изучения окаменелостей девонского периода, мы подошли к пониманию природы первых растений – завоевателей суши». 44

Поскольку с 1954 года было открыто еще большее количество окаменелостей растений, теперь палеонтологическую летопись можно описать словами «богатая» и «изобилующая доказательствами».45 Существует множество гипотез относительно возможной истории эволюции растений, однако, как следует и приведенной ниже цитаты, в изобилующей доказательствами палеонтологической летописи нет эмпирических доказательств, свидетельствующих об эволюции растений:

«Непосредственными предками наземных растений, возможно, были зеленые водоросли.Можно предположить, что красные и бурые водоросли, перед возникновением растительной жизни на суше, были так же хорошо приспособлены к жизни, как и сегодня.



У нас нет возможности узнать наверняка, как и откуда произошел этот переход – за один или за несколько раз, из пресной или из соленой воды. Если строить предположения, основываясь на современных условиях окружающей среды, приливные пляжи и водоемы формировались по мере того, как суша постепенно поднималась из океана, и это стало причиной миграции растений на сушу.



В таких средах обитания растения, в которых развились структуры, позволившие им выжить в сухой окружающей среде, стали первыми наземными растениями.



Чтобы эти новые наземные растения смогли процветать на суше, понадобились многочисленные кардинальные изменения. К таким изменениям можно отнести развитие серозной оболочки и эпидермиса, препятствующих высыханию, устьиц (специальных поглощающих органов) и спор, способных рассеиваться на ветру». 46

Ученый-креационист по фамилии Хов пришел в отношении палеонтологической летописи к такому выводу:

«Есть ли в окаменелостях доказательства «эволюции» растений? В земле обнаруживаются большие и малые группы окаменелостей, как будто они не связаны друг с другом и любыми другими формами жизни. Не обязательно даже изучать работы эволюционистов, чтобы доказать существование многочисленных пробелов в мире ископаемых остатков растений…» 47

В своем обширном исследовании окаменелостей растений автор Хериберт-Нильсон отметил, что в палеонтологической летописи отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие об эволюции в любой из групп растений. Он даже пришел к выводу, что ископаемые остатки выразительно указывают на что, что растения не эволюционировали, а «возникли из неоткуда» неким не-эволюционным способом.

Надежда на то, что новые открытия помогут заполнить пробелы в предполагаемой истории эволюции растений, не сбылась. И этот факт был признан еще пол века назад:

«Уже долгое время существует надежда на то, что вымершие виды растений, в конце концов, укажут на некие стадии развития, через которые прошли существующие группы растений в процессе своего [эволюционного] развития. Однако следует признать, что эти надежды сбылись [лишь] в очень незначительной степени, несмотря на то, что палеонтологические исследования продолжаются более сотни лет. На сегодняшний день у нас не было возможности проследить от начала до конца историю филогенетического развития ни одной из групп современных растений 48 [курсив добавлен].

Последние полвека исследований подтвердили сделанный ранее вывод: доказательств эволюции растений в палеонтологической летописи нет потому, что эволюции растений никогда не было, а не из-за ограниченности условий, которые приводят к окаменению. Исследователи неоднократно пытались воссоздать филогенез покрытосеменных, на основании образцов пыльцы, листьев и древесины, и это было непростой задачей, поскольку ни одна из этих структур не имеет отличительных признаков покрытосеменных.49

Ссылки и примечания здесь.

Джерри Бергман



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