Ил.: rezaabbbasi

Все, что нужно делать, — это регулярно наблюдать зазор между мыслями; все остальное придет само собой: непринужденность, творчество, энергия, дружелюбие.

Практика остановки «внутреннего диалога», предложенная Фрэнком Кинслоу в книге «Кто ничего не ищет – находит все» очень проста но в то же время результативна. Давая ей совсем немного своего времени каждый день, она (по словам автора)способна существенно изменить жизнь.

Как остановить мышление?

Сядь в комфортную позу и закрой глаза. Просто следуй за своими мыслями, куда бы они тебя ни повели. Не направляй их и не оценивай. Просто наблюдай, как они приходят и уходят. Вот так, понаблюдав их в течение пяти или десяти секунд, спроси себя: «А откуда придет моя следующая мысль?» Затем пристально наблюдай, что произойдет. Просто жди и наблюдай.

Что произошло? Был ли краткий зазор в мышлении, пока ты ждал следующую мысль? Заметил ли ты промежуток, небольшую брешь между вопросом и следующей мыслью?

Ладно, перечитай инструкцию и повтори упражнение. Я подожду…

Ну как? Заметил маленькую заминку в мышлении—паузу… между мыслями? Если ты был внимателен, то после вопроса «Откуда придет моя следующая мысль?» заметил, что твой ум просто ждал дальнейших событий. Мгновенная пауза в мышлении возникла из-за того, что ум пытался понять, о чем ему думать дальше. Экхарт Толле сравнивает это состояние с состоянием кошки, когда она следит за мышиной норой. Ты бодрствовал, ждал, но в этом промежутке не было никаких мыслей.

Пожалуйста, выполни упражнение еще несколько раз, обращая внимание на этот зазор—промежуток между мыслями. Он обязательно присутствует, пусть мимолетно и едва ощутимо. Когда ты научишься стабильно осознавать эту паузу в мыслях, она станет шире, глубже и длиннее.

Ты переживал эту паузу много раз, но, скорее всего, не обращал на нее особого внимания. Когда твой ум пребывает в состоянии я, он не стремится к тишине. На каком-то уровне ум считает тишину нецелесообразной. Ум не терпит пустоты. В лучшем случае твой ум воспринимает эту паузу как досадную заминку—брешь, которую необходимо заполнить.

Большинству из нас знакома немного неловкая ситуация, когда мы не можем вспомнить, что хотели сказать. Слово вертится на языке, но, как ни старайся, вспомнить его не удается. И чем сильнее стараешься, тем глубже оно прячется. А в какой момент нам удается вспомнить, что мы хотели сказать? Когда мы перестаем лихорадочно копаться в своих мыслях и позволяем им улечься. Как только мы прекращаем старания и успокаиваемся или переключаем мысли на что-то другое, слово само вылетает из нашего рта, словно пуля из ствола. Отнюдь не активный ум привел нам заблудившееся слово. Оно пришло из глубин безмолвного Истинного Я.

Смотри, что я имею в виду. Если кто-то спросит, как тебя зовут, ответ приходит мгновенно. Ответ уверенный и автоматический. Если же спросить, что ты ел на завтрак, возникнет небольшая задержка: твой ум подыскивает ответ. Чем сложнее вопрос, тем дольше ум будет вырабатывать ответ. А это означает, что ум ждет, пока ответ сформируется из этой тишины. Видишь ли, ум не создает ответы. Он ничего не создает. Он лишь отражает то, что создано Истинным Я. Уму придется весьма не по нраву горькая пилюля этого знания, поскольку он очень любит иллюзию своей созидательной силы.

Наш ум всегда торопится присвоить ответ; любые паузы кажутся ему пустой тратой времени и внушают нетерпение. Постоянная активность ума — как дымовая завеса. Это попытка скрыть тот факт, что созидание идет от неподвижности, а не от деятельности. Ум старается схватить ответ и использовать его для укрепления своей власти. Невнимательный ум расточителен и вредоносен.

Когда ты задаешь уму вопрос: «Откуда придет моя следующая мысль?»—он вынужден остановиться и проявить внимание. У него есть врожденная склонность хватать первую попавшуюся мысль и бежать с ней дальше. Но если ты сопротивляешься этому его стремлению к «продуктивности» и пристально смотришь, откуда на самом деле придет твоя следующая мысль, наградой тебе станет мимолетный взгляд на собственное Истинное Я—дающая силы пауза.

Ты только что нашел ответ на вопрос «Чего ты хочешь?».

Это ответ на наш изначальный вопрос: «Каково мое самое сокровенное желание?» Источником всех других желаний и томлений ума служит глубочайшее стремление познать Себя—познать свое Истинное Я.

Теперь, когда ты узнал, откуда приходят мысли, я советую тебе регулярно выполнять этот простой опыт по одной минуте в час. Каждый час выделяй по минуте на то, чтобы остановить мышление.

Если это неосуществимо, можешь выполнять упражнение реже, но в течение более длительного времени—по пять, десять или даже двадцать минут. Однако более частые и краткие визиты к своему Истинному Я лучше подходят для достижения наших целей.

Когда на поверхность сознания пробиваются другие мысли, не борись с ними. Это происходит всегда, поскольку думать — в природе ума. Просто снова и снова задавай тот же вопрос с полным осознанием — до тех пор, пока не выйдет время, отведенное на опыт.

Будь настойчив, и ты не пожалеешь о потраченном времени. Скорее всего, поначалу тебе придется закрывать глаза при выполнении упражнения, но очень быстро ты научишься делать всё то же самое и с открытыми глазами. Потом ты сможешь входить в этот опыт, ведя машину, беседуя с соседом или в разгар напряженного рабочего дня. И очень скоро ты осознаешь, насколько этот невинный опыт изменил твою жизнь.

Все, что нужно делать, — это регулярно наблюдать зазор между мыслями; все остальное придет само собой: непринужденность, творчество, энергия, дружелюбие. Уже через несколько дней ты станешь более безмятежным. Еще через несколько дней это упражнение будет даваться тебе совсем без усилий. Когда это произойдет, важно и дальше придерживаться графика — по одной минуте в час, — а также ждать тех моментов, когда Истинное Я будет открываться тебе спонтанно, в качестве благословенного дара. Через некоторое время ты обретешь импульс — состояние, когда безмятежность станет неизменно возвращаться сама собой, если ты ее вдруг утратишь. Все, что тебе будет нужно после этого, — откинуться на сиденье и наслаждаться поездкой.

Вкратце подведем итоги. Когда мы забываем Истинное Я, мы забываем о том, что мысли создаются нашим Я. Когда так происходит, мы отождествляем себя с мыслями и чувствами. Говоря «Я зол», мы связываем себя своей злостью. И тогда мы привязываемся ко всему, что несет с собой злость: к обиде, разочарованию, стремлению отомстить и т. д. А отсюда только один шаг к суровой схватке со своими мыслями и чувствами. В этом соревновании мы победить не можем. Проблема в том, что мы отождествляем себя со своим умом, а это ведет к большим неприятностям.

Ум является продуктом Истинного Я, а не наоборот.

Твое Истинное Я разумно. Ум — только инструмент, который ты используешь для повседневных дел. Без присмотра со стороны Истинного Я ум функционирует на автопилоте. Возникает впечатление, будто он знает, что делает. Но это – иллюзия.

Фрэнк Кинслоу: «Кто ничего не ищет – находит все»

***

Остановка ума это только начальный этап, называемый в йоге "пратьяхарой" – отвращение внимания от объектов чувств, за ним идут этапы сознательного направления внимания, без них отключение ума безполезно.