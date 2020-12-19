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Google мало обеспокоен распространением контента, нарушающего законы РФ – Малькевич

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Американские соцсети и IT-корпорации мало озабочены тем, что, публикуя свой контент, они нарушают российские законы. Руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич прокомментировал действия компании Google.

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Ранее Таганский районный суд оштрафовал Google за некорректную модерацию запрещенного в России контента. Сумма штрафа составила три миллиона рублей. Однако практика показала, что IT-гиганта мало волнуют подобные штрафы. Данная мера попросту неэффективна.

По мнению Малькевича, Google за последнее время все больше нацелен на политическую цензуру. Американская корпорация захватила информационное пространство и диктует пользователям, что можно смотреть, а что нет. Общественник отметил, что все силы сейчас уходят на борьбу с цензурой, поэтому катастрофически не хватает рук для борьбы с запрещенным контентом.

Малькевич обратил внимание, что бороться с этой проблемой нужно уже сейчас.

«Нам необходимо и дальше совершенствовать свое законодательство. Я надеюсь, что рано или поздно в России будет принят закон о саморегулировании социальных сетей. Мы должны заставить, как это сделано в Германии, чтобы любые интернет-платформы отвечали за тот контент, который у них публикуется», — подчеркнул он.

К сожалению, не все инициативы удается воплотить в жизнь. Так, например, законопроект о регулировании деятельности физлиц, признанных иноагентами в РФ, прозападным лоббистам удалось скорректировать. В итоге маркировке подлежат только материалы СМИ, а физлица, финансируемые Западом, не обязаны будут помечать свой контент данной пометкой.

Очевидно, что России пора задуматься над созданием собственного информационного пространства. Отечественные площадки помогут избавиться от иностранной цензуры, а законодательная база не позволит американским IT-корпорациям нарушать законы РФ.

Рубрики: Новые технологии, Политика
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