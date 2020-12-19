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Молодец, Артёмка, нагнал страху! Вполне годится для втирания очков жыдосаксам и российским дебилам-путинслильщикам. И главное, понимает, что, чем хуже – тем лучше. Чем быстрее жыдосаксы перекроют Путину кислород, тем быстрее произойдёт полное импортозамещение, как это УЖЕ случилось с продовольствием и ВПК, где, на самом деле, давно уже работает российское ПО на российских операционках. Если бы это было не так, не было бы ни “Кинжалов”, ни “Цирконов”, ни “Булавы” и всего остального. Не настолько жыдосаксы нежные, чтобы позволить своему врагу и конкуренту привести себе на голову нерешаемую проблему.