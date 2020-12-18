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Всемирный банк посоветовал РФ… свернуть импортозамещение!

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„Вредные советы”: взрослая версия
…И она совсем не смешная, как в детском варианте. Всемирный банк посоветовал РФ… свернуть импортозамещение! Неслабо, да?! Всемирный банк (ВБ) предложил России пакет мер по "ускорению" экономики (видимо, имеется в виду ускорение "свободного падения в пропасть").

Организация рекомендовала стране нашей смягчить политику импортозамещения, снизить пошлины на ввоз продукции, отказаться от устаревших правил техрегулирования и повысить защиту прав инвесторов, пишут «Известия».

Потенциал России по встраиванию в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций реализован далеко не полностью, говорится в отчете ВБ.

Он предложил России ряд практических рекомендаций: реформы в области торговой политики, меры по усилению сферы услуг в экономике и содействие притоку прямых иностранных инвестиций.

Центральная рекомендация по первому из них — частичное сворачивание политики импортозамещения. Эксперимент, по мнению ВБ, показал, что внутренние цены на продукты питания выросли, тогда как физический объем производства увеличился не столь значительно. Это значит, что издержки в пищевом секторе были перенесены на население.

Интересно, что "население" рассматривается экспертами ВБ как некие паразиты, которые только потребляют "продукты питания" – а в производстве и обработке их никакого участия не принимают.

Это вообще специфический взгляд либералов, отражающий их паразитарное место в пищевой цепи: рассматривать потребителей ОТДЕЛЬНО от производителей, так, как будто бы люди только тратят деньги – а в качестве оплаты труда денег не получают!

Либералы не понимают, что в случае закрытия предприятия – никакая "экономия" или "скидки" не помогут сокращённым работникам и их семьям – потому что они ничего не будут получать. Либералы рассматривают только тех, чей доход совершенно независим от производства.

А таким (паразитам общества) – безразлично, откуда сыр, из пригорода или с другого континента, лишь бы сыр был дешевле!


По словам экспертов ВБ, многолетние усилия правительства по импортозамещению положительно сказались на устойчивости основных экономических показателей в период пандемии, но такая политика была мотивирована глобальными протекционистскими настроениями в мире и усилением санкционного режима.

Между тем очевидно, что несмотря на всю половинчатость и слабость, показуху режима импортозамещения – в ряде отраслей политика даже такая хиленькая политика импортозамещения привела к формированию мощных и конкурентоспособных производств.

Кроме пересмотра политики импортозамещения ВБ предложил снизить ввозные пошлины, что облегчит доступ к "высококачественным ресурсам" (чего?! РФ – поставщик сырья, а не импортёр его!), сократить время на таможенные процедуры оформления, а также отменить устаревшие правила техрегулирования. Последнее особенно мило: пусть крыши падают на головы, а сосиски делают из собачатины – невелика беда!

По данным ВБ, в России уровень издержек, связанный с торговлей сервисами, выше, чем в большинстве стран ОЭСР, причем их основной источник — госрегулирование и контроль. Надо обеспечить конкурентный доступ компаний к финансовым ресурсам, расширить участие иностранных фирм в секторе услуг и накопить запасы специалистов, которые будут обладать не только техническими компетенциями, но и навыком межличностного общения, говорится в отчете.

Увеличить привлекательность РФ поможет создание национального института или агентства по содействию зарубежным капиталовложениям, считает ВБ. Несмотря на то что в РФ на федеральном и региональном уровнях работают многочисленные учреждения со схожими целями, общенациональной структуры, которая координировала бы работу всех ведомств и оказывала бы инвесторам полный комплекс услуг, не существует, констатирует Всемирный банк.

Среди 30 ведущих стран по инвестициям Россия занимает последнее место по показателям общего качества институтов и регулирования, говорится в отчете. В стране также действует один из наиболее ограничительных режимов как с точки зрения лимита на иностранный акционерный капитал, так и использования земли и репатриации доходов.

По вредным советам ВБ – надобно всё продать за иностранные фантики "инвесторам" – тут-то и жизнь хорошая начнётся!


В. Евлогин


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5353317.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика, Экономика
Метки: глобализация, евлогин, Запад, конкуренция, либералы, правительство, Россия, финансовый, экономика
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