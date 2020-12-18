„Вредные советы”: взрослая версия

…И она совсем не смешная, как в детском варианте. Всемирный банк посоветовал РФ… свернуть импортозамещение! Неслабо, да?! Всемирный банк (ВБ) предложил России пакет мер по "ускорению" экономики (видимо, имеется в виду ускорение "свободного падения в пропасть").



Организация рекомендовала стране нашей смягчить политику импортозамещения, снизить пошлины на ввоз продукции, отказаться от устаревших правил техрегулирования и повысить защиту прав инвесторов, пишут «Известия».



Потенциал России по встраиванию в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций реализован далеко не полностью, говорится в отчете ВБ.

Он предложил России ряд практических рекомендаций: реформы в области торговой политики, меры по усилению сферы услуг в экономике и содействие притоку прямых иностранных инвестиций.

Центральная рекомендация по первому из них — частичное сворачивание политики импортозамещения. Эксперимент, по мнению ВБ, показал, что внутренние цены на продукты питания выросли, тогда как физический объем производства увеличился не столь значительно. Это значит, что издержки в пищевом секторе были перенесены на население.

Интересно, что "население" рассматривается экспертами ВБ как некие паразиты, которые только потребляют "продукты питания" – а в производстве и обработке их никакого участия не принимают.



Это вообще специфический взгляд либералов, отражающий их паразитарное место в пищевой цепи: рассматривать потребителей ОТДЕЛЬНО от производителей, так, как будто бы люди только тратят деньги – а в качестве оплаты труда денег не получают!



Либералы не понимают, что в случае закрытия предприятия – никакая "экономия" или "скидки" не помогут сокращённым работникам и их семьям – потому что они ничего не будут получать. Либералы рассматривают только тех, чей доход совершенно независим от производства.

А таким (паразитам общества) – безразлично, откуда сыр, из пригорода или с другого континента, лишь бы сыр был дешевле!