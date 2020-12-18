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“Путь империи”

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Путь империи – Томас Коул. Художественное представление истории

5 картин американского художника Томаса Коула из цикла "Путь империи" написанные в 1833-1836-м годах.


Первобытное состояние.


Аркадия или пасторальное состояние.


Осуществление империи.


Разрушение империи.


Опустошенность.

https://vadaga.livejournal.com/8490.html – цинк

Человек не идеален.
Империя это продукт деятельности человека.
Любая империя (и не только империя) несет в себе черты человеческой неидеальности, в которой и содержатся зерна будущей гибели даже самых величественных государственных образований.
Все государства (и империи в том числе) проходят путь от рождения до своей смерти. Республики умирают также, как и монархии. А полисные демократии отмирали не менее неотвратимо, нежели восточные деспотии.
Ряд народов/цивилизаций/государств имеют способность перезапускать этот цикл рождения-роста-угасания-смерти и идти по историческому пути столетиями и даже тысячелетиями, меняя форму своего существования, приспосабливаясь к изменившемуся окружению.
Россия, кстати, из их числа. Там где многие другие великие государства и империи прошлого давно умерли по объективным и субъективным причинам, Россия уже несколько раз проходила по этому пути, хотя были моменты, когда по объективным и субъективным причинам после очередного опустошения, он могла полностью исчезнуть. Последнюю катастрофу такого рода мы наблюдали совсем недавно. Вопрос в том, что будет построено на месте последнего опустошения и куда приведет новый цикл. Тут конечно нужен некий образ будущего, которого пока нет.

Ну а картины отражающие цикл рождения-смерти империи/государства, это в какой-то мере аллюзия на жизнь человека, который рождается и в конце неизбежно умирает. Вопрос в том, что человек оставит после себя. Говоря об империи, это тоже определяющий вопрос – что она оставила своим наследникам, чтобы оценить ее значение не на короткой дистанции, а в историческом масштабе. В этом плане, картины Коула весьма наглядно иллюстрируют цивилизационную теорию и цивилизационный подход Арнольда Тойнби, хотя конечно Тойнби писал свои главные работы много позже появления этих картин.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6409241.html
Рубрики: Мировоззрение, Творчество
Метки: живопись, империя, история, тойнби, томас коул, цивилизационный подход
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