Технический прогресс – это прекрасно и местами даже обязательно. Вопрос только в том, что считать прогрессом и к каким результатам он в итоге приведет. «Цыплят по осени считают» — гласит народная мудрость.

Так вот если этой гипотетической осенью при подсчете возможных цыплят выяснится, что их мало, они хилые, то «передовой» способ их выкармливания будет признан прогрессом или технологией, которая несет деградацию?

Иными словами «прогресс» это то, что, в конечном счете, делает любую сферу человеческой жизни лучше, но никак не хуже. Тут даже и дискуссии то никакой не получится, стоит лишь определиться с критериями оценки. Что есть хуже, а что есть лучше.

Вот в примере с цыплятами, в буквальном смысле. подобным критерием является число выведенных цыплят, их состояние и вес. Если при использовании методики, которую её авторы называют прогрессивной, смертность уменьшилась, а живой вес вырос, то она действительно передовая, полезная и ее надо изучать и внедрять. Если же цыплята мрут, как мухи, то зачем такая методика нужна? Гребешки у цыплят краснее обычного – отвечает автор – в этом её прогрессивность. Скажи вам такой аргумент в качестве «плюса», вы такого автора поднимите на смех!

А что есть прогресс в системе образования?

При всей сложности проблемы, ответить на этот вопрос не так уж и сложно. Знания в голове ученика! Все? Нет, не все. Система образования всегда несла на себе не только функцию обучения навыкам и знаниям, но и воспитательную функцию. В школу приходил ребенок, дитя, а покидал её образованный гражданин. Человек, который умеет общаться, жить в обществе, который научился получать знании и применять их в повседневной жизни.

Так вот сегодня процессом образования в нашей стране недовольны почти все. Родители считают, что качество и количество знаний, полученных их чадами, снижается. Учителя недовольны бюрократизацией образования и попытками превратить его в «услугу», а также падением престижа профессии учителя. Государство обеспокоено и первым и вторым, но при это ничего с существующей у нас Болонской системой делать не собирается.

И вот на все это накладываются ковидные ограничения и невиданный до сих пор в истории масштаб дистанционного образования. Тут уж обеспокоены оказались вообще все. Но вместо того, чтобы успокоить общественность, родителей, учеников и учителей, некоторые «деятели» начали рассказывать нам о том, как хороша «дистанционка». Что это есть венец цифровизации, что это прогресс и это будущее.

Тут самое время опять вспомнить про пример с цыплятами и задать простой вопрос: как дистанционное образование выглядит с точки зрения:

качества знаний, получаемых учениками и студентами;

социализации учащихся;

нагрузке для учителей, возможности для них решить две вышеуказанные главные задачи процесса образования.

Так вот по всем трем пунктам, дистанционное образование дает минус, по сравнению с тем, что должно быть. Как же можно называть его прогрессом, не кривя душой? Это можно делать, если упорно уходить от ответа на вопрос «каковы критерии прогресса в образовании». Что с того, что экономится время на дорогу к месту обучения, если «дистанционка» приводит к тому, что ученики не учатся, не получают навыков жизни и работы в коллективе, а учителя не могут ни обучать, ни толком контролировать процесс обучения?

И это мы с вами взяли только ОДИН аспект, выбрали только одну проблему. А ведь их много. Главная же из них – отсутствие видение будущего российского образования. Критикуют многие, а вот до самого последнего времени не было предложении о том, как все должно быть.

Но, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Экспертным советом Партии «За правду», при поддержке родительского и профессионального сообщества разработан проект образа будущего российского образования, который называется «7 шагов «За правду в образовании». Это первый документ, в котором определен комплексный подход к решению накопившихся раньше, и усугубленных ковидными ограничениями, проблем.

Самым первым шагом авторы проекта, заявляют, что будут добиваться «законодательного признания очной формы обучения, как единственной формы работы в массовой школе, с фиксацией важности воспитательного аспекта нахождения ребенка в коллективе, социализации учащегося». То есть они сразу переходят к самому важному, тому, что больше всего беспокоит миллионы людей, опасающихся, что дистанционное обучение (у сомнительных прелестей которого уже появились «певцы») тихой сапой станет нормой в образовании!

Учитель (преподаватель) является основным фактором обучения и воспитания. Поэтому авторы проекта «7 шагов «За правду в образовании» будут добиваться «отказа от использования методик и технологий цифровизации во всём, что касается человека (ребенка или учителя), запрещения использования в государственных образовательных организациях технологий, исключающих или замещающих учителя в учебном процессе».

Не менее важным является требование «прекращение внедрения «удалёнки» под различными предлогами, в том числе для решения проблем «отсутствия учителей» или «нехватки мест» в школах».

Этот план открыт для обсуждения. Его можно и нужно дополнять и обсуждать. Но на сегодняшний день, это единственная программа, которая не просто «против» ЕГЭ или «дистанционки» и других «прелестей», предлагаемых горе-реформаторами, а показывает альтернативу, путь которым надо идти к реальному и положительному Будущему российского образования.

Николай Стариков, писатель,

член Экспертного совета партии ЗА ПРАВДУ

P.S. Если вы хотите присоединиться к важному делу – формированию Образа Будущего российского образования, просим вас кликнуть по этой ссылке:

https://zapravdu.org/7-shagov-za-pravdu-v-obrazovanii/