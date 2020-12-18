1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Тунгусы
1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 1. Тунгусы
Семейный портрет Амогоевых
Семейный портрет: Амогоевы с внуком
Семейный портрет Полутовых: отца с сыном, внуком и правнуком
Семья обрусевших тунгусов
Семейный портрет
Семья Гурулевых – обрусевших тунгусов
Портрет молодых мужчин (профиль)
Портрет молодых мужчин (фас)
Свекр с невесткой
Старухи
Сцена свадебной церемонии: общий круг женщин и мужчин
Сцена свадебной церемонии: первый круг женщин
Сцена свадебной церемонии: встреча невесты
Сцена свадебной церемонии: ловля солнца
Сцена свадебной церемонии
Традиционное жилище
Предметы музея крестьянина Гурулева
Рубрики: История, Творчество
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