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1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Тунгусы

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1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 1. Тунгусы

Семейный портрет Амогоевых.
Семейный портрет Амогоевых

Семейный портрет Амогоевых

Семейный портрет. Амогоевы с внуком
Семейный портрет: Амогоевы с внуком

Семейный портрет Полутовых отца с сыном, внуком и правнуком
Семейный портрет Полутовых: отца с сыном, внуком и правнуком

Семья обрусевших тунгусов
Семья обрусевших тунгусов

Семейный портрет
Семейный портрет

Семья Гурулевых - обрусевших тунгусов
Семья Гурулевых – обрусевших тунгусов

Портрет молодых мужчин (профиль)
Портрет молодых мужчин (профиль)

Портрет молодых мужчин (фас)
Портрет молодых мужчин (фас)

Свекр с невесткой
Свекр с невесткой

Старухи.
Старухи

Старухи

Сцена свадебной церемонии: общий круг женщин и мужчин
Сцена свадебной церемонии: общий круг женщин и мужчин

Сцена свадебной церемонии: первый круг женщин
Сцена свадебной церемонии: первый круг женщин

Сцена свадебной церемонии: встреча невесты
Сцена свадебной церемонии: встреча невесты

Сцена свадебной церемонии: ловля солнца
Сцена свадебной церемонии: ловля солнца

Сцена свадебной церемонии
Сцена свадебной церемонии

Традиционное жилище.
Традиционное жилище

Традиционное жилище

Предметы музея крестьянина Гурулева.
Предметы музея крестьянина Гурулева

Предметы музея крестьянина Гурулева
Источник: https://humus.livejournal.com/7515231.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: забайкальская область, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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