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Секретарь по образованию

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Новый секретарь по образованию США.
Трансгендер Шарлотта Клаймер.
Назначение произошло в рамках стратегии Байдена по достижению максимального расового и гендерного разнообразия.
В будущей администрации первичны цвет кожи, гендерная и сексуальная ориентация.

UPD: Негативная реакция на это назначение в американских соц.сетях привела к тому, что сегодня персонаж начал уходить в отказ, мол это была шутка.
Хотя все еще вчера ушло в американские СМИ от него же.Эта история тест для американского общество – готова ли она к министрам-трансгендерам или еще нет.


А это новый секретарь по транспорту, бывший кандидат в президенты Пит Буттиджич. Угадай причину.


Будущий министр обороны США Ллойд Остин. Цвет кожи был одним из определяющих факторов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6407482.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: байден, США, юмор
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