Секретарь по образованию
Новый секретарь по образованию США.
Трансгендер Шарлотта Клаймер.
Назначение произошло в рамках стратегии Байдена по достижению максимального расового и гендерного разнообразия.
В будущей администрации первичны цвет кожи, гендерная и сексуальная ориентация.
UPD: Негативная реакция на это назначение в американских соц.сетях привела к тому, что сегодня персонаж начал уходить в отказ, мол это была шутка.
Хотя все еще вчера ушло в американские СМИ от него же.Эта история тест для американского общество – готова ли она к министрам-трансгендерам или еще нет.
А это новый секретарь по транспорту, бывший кандидат в президенты Пит Буттиджич. Угадай причину.
Будущий министр обороны США Ллойд Остин. Цвет кожи был одним из определяющих факторов.
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
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молодец фредматик,пусть Женечка получит удовольствие ,тоже не понять как его/её назвать эту/го Шарлото.Военный бывший ,трансгендер к детям в школы -где там Наблюдатель исчез,нужно было поздравить .
Оно. Пусть учит,- быстрее будет.