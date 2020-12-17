Результаты голосования в ООН по резолюции осуждающей нацизм
Результаты голосования в ООН по российской резолюции осуждающей героизацию нацизма и коллаборационизма.
Зеленые – за.
Красные – против.
Желтые – воздержались.
Черные – не голосовали.
Как обычно за героизацию нацизма США и Украина. Что совсем не удивляет.
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
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США и Украина – самые отвязные, но сколько стран скромно воздержались! По сути, вся Европа, Япония, Южная Корея, страны Британского содружества, Прибалтика, уже подтянулась туда и Грузия… Молдавия пока “за”, хотя ее потенциальная хозяйка Румыния воздержалась. Дожили! Весь “цивилизованный” мир (и примкнувшие к ним шавки) не желает осуждать нацизм. Потому что сам его и породил. И еще потому, что ему очень хочется насолить России.
Вероятно , Антон, есть некая разница между национал-социализмом, нацизмом и неонацизмом. Впрочем , все -измы , и эти тоже , порождены и внедрены из одного места.