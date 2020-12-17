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Результаты голосования в ООН по резолюции осуждающей нацизм

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Результаты голосования в ООН по российской резолюции осуждающей героизацию нацизма и коллаборационизма.

Зеленые – за.
Красные – против.
Желтые – воздержались.
Черные – не голосовали.

Как обычно за героизацию нацизма США и Украина. Что совсем не удивляет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6407414.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: Нацизм, оон, США, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6018 4978
    Антон 52 мин. назад

      США и Украина – самые отвязные, но сколько стран скромно воздержались! По сути, вся Европа, Япония, Южная Корея, страны Британского содружества, Прибалтика, уже подтянулась туда и Грузия… Молдавия пока “за”, хотя ее потенциальная хозяйка Румыния воздержалась. Дожили! Весь “цивилизованный” мир (и примкнувшие к ним шавки) не желает осуждать нацизм. Потому что сам его и породил. И еще потому, что ему очень хочется насолить России.

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      • 18167 16949
        жора шаповАнтон 11 мин. назад

          Вероятно , Антон, есть некая разница между национал-социализмом, нацизмом и неонацизмом. Впрочем , все -измы , и эти тоже , порождены и внедрены из одного места.

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