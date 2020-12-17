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Привет с острова Эпштейна

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Республиканцы начали что-то подозревать.
Джон Робертс – один из судей Верховного Суда США проголосовавший против рассмотрения иска Техаса призывавшего отменить результаты выборов в США, был назначен еще при Буше-младшем.
Но как выяснилось, он с очень большое долей вероятности https://genzconservative.com/john-roberts-visited-epsteins-island/ отлично проводил время с Клинтоном и Ко на острове миллиардера Эпштейна (который позднее "случайно" умер в тюрьме), куда завозили малолетних проституток.
Кроме того, указывается с ссылкой на анонимного осведомителя, что некое "национальное государство" шантажировало Робертса его похождениями на острове Эпштейна еще до того, как он стал судьей Верховного Суда.



Запись в журнале полетов, где некто "Джон Робертс" летал на остров Эпштейна.
https://genzconservative.com/john-roberts-visited-epsteins-island/ – цинк

Осталось непонятным, то ли Робертса шантажировали его делишками на острове Эпштейна, то ли он изначально был с демократами. Теперь вот начинается кампания, что Робертса (назначенного пожизненно) необходимо удалить из состава Верховного Суда и назначить новго, честного судью
Но уже поздно. Об этом надо было копать раньше, а не опосля, когда вдруг выяснилось, что Верховный Суд не настолько за Трампа, как ему казалось.
С другой стороны, достаточно характерный пример "независимости" судебной системы США. Также можно отметить, что желание победить Трампа было столь велико, что демократы в пылу борьбы активно вскрывали свои "активы" в американской системе, что и стало открытием для многих американцев.

PS. И еще.
Основатель Oath keepers призвал готовиться к войне в США - https://www.brighteon.com/cb46e626-f911-479a-83d2-bb309714446f
Хиллари Клинтон призывает к изменению избирательной системы в США https://iz.ru/1099986/2020-12-14/khillari-klinton-prizvala-k-izmeneniiu-izbiratelnoi-sistemy-ssha
При отмене коллегии выборщиков и легализации миллионов мигрантов, у республиканцев просто не будет сценариев возвращения к власти. Так что проигрыш Трампа может стать не только персональным проигрышем самого Трампа, но и иметь долгосрочные последствия для республиканцев. К этой теме еще вернусь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6408798.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: выборы, клинтон, коррупция, США
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 42164 21344
    Степаныч 32 мин. назад

      Вот так,победили чертовы аденохромщики сатанисты,так что нихрена тем кто под судом не будет.Эпштейн сдох,а голивуд и дальше будет продолжать людоедствовать открыто насмехаясь над законами США.

      • 6283 4343
        малышСтепаныч 16 мин. назад

          В Белоруссии всем и органам обещали любые компенсации за обучение в Академии и прочие. Но органы в Белоруссии вспомнили, как компенсировали на Украине беркуту. Поверил и бастовал МЗКТ. Это самый продвинутый завод, который делает тягочи для ракет. Сегодня Европа облажила санкциями именно этот завод. Сегодня МЗКТ наверно тоже вспомнили беркутовцев на Украине. Поэтому людоедство как было, так у них и будет основной стезей. Только сейчас с “украинами” у них напряг.

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