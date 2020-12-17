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“Почему Харьков стал столицей УССР?”. Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Типичная Украина

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CmyfZ4oBjfQ
Рубрики: Видео, История, Новости Украины и Новороссии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6275 4335
    малыш 18 мин. назад

      Струсивший перед западенцами Кернес умело водил толпу недовольных до опустошения и сил и желаний.
      Мы помним тебя Харьков. Мы верим в тебя.

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