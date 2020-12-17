Игорь Сирык.

Не мое. Автор Терри Биссон. Лучший в мире фантастический рассказ

- Они мясные.

- Мясные?

- Да. Они сделаны из мяса.

- Из мяса?!

- Ошибка исключена. Мы подобрали несколько экземпляров с разных частей планеты, доставили на борт нашего корабля-разведчика и как следует протестировали. Они полностью из мяса.

- Но это невероятно! А как же радиосигналы? А послания к звездам?

- Для общения они используют радиоволны, но сигналы посылают не сами. Сигналы исходят от машин.

- Но кто строит эти машины? Вот с кем нужен контакт!

- Они и строят. О чем я тебе и толкую. Мясо делает машины.

- Что за чушь! Как может мясо изготовить машину? Ты хочешь, чтобы я поверил в разумное мясо?

- Да ничего я не хочу. Просто рассказываю, что есть. Это - единственные разумные существа в целом секторе, и при этом состоят из мяса.

- Может, они похожи на орфолеев? Ну знаешь, этот карбоновый интеллект, который в процессе развития проходит мясную фазу?

- Да нет. Они рождаются мясом и умирают мясом. Мы изучали их в ходе нескольких жизненных циклов - которые у них, кстати, совсем коротенькие. Ты, вообще, представляешь, сколько живет мясо?

- Ох, пощади меня... Ладно. Может, они все-таки не полностью мясные? Ну, помнишь, как эти... веддилеи. Мясная голова с электронно-плазменным мозгом внутри.

- Да нет же! Сперва мы тоже так подумали. Раз у них голова из мяса. Но потом, как я и сказал, каждого протестировали. Сверху до низу. Везде сплошное мясо. Что снаружи, что внутри.

- А как же мозг?

- А, мозг есть, все в порядке. Но тоже из мяса!

- Откуда же берутся мысли?!

- Не понимаешь, да? Мысли производит мозг. Мясо.

- Мысли у мяса?! Ты хочешь, чтобы я поверил в разумное мясо?!

- Да, разумное мясо! Сознающее мясо! Любящее мясо. Мясо, которое видит сны. Всё - сплошное мясо. Соображаешь?

- О господи... Ты, похоже, серьёзно. Они из мяса.

- Абсолютно. Они в самом деле из мяса, и последние сто своих лет пытаются выйти на связь.

- Чего же они хотят?

- Для начала - поговорить... Потом, видимо, пошарить по Вселенной, выйти на ученых других миров и воровать у них идеи с данными. Всё как всегда.

- Значит, нам придётся разговаривать с мясом?

- В том-то и дело. Так они и твердят в посланиях: "Алло! Есть кто живой? Кто-нибудь дома?" - и прочую дребедень.

- То есть, действительно разговаривают? При помощи слов, идей и концепций?

- Ещё как. Особенно с окружающим мясом...

- Но ты же сказал, что они используют радио!

- Да, но... Чем, по-твоему, они забивают эфир? Мясными звуками. Знаешь это плямканье, когда шлепают мясом по мясу? Вот так они перешлепываются друг с дружкой. И даже поют, пропуская сквозь мясо струйки воздуха.

- С ума сойти. Поющее мясо! Это уж слишком... И что ты посоветуешь?

- Официально или между нами?

- И так, и эдак.

- Официально нам полагается выйти на контакт, приветствовать их и открыть доступ к Полному реестру мыслящих существ и многосущностных разумов в этом секторе - без предубеждений, опасений и поблажек с нашей стороны. Но если между нами - я стёр бы к чертовой матери все их данные и забыл о них навсегда.

- Я надеялся, что ты это скажешь.

- Мера, конечно, вынужденная. Но всему есть предел! Разве нам так уж хочется знакомиться с мясом?

- Согласен на все сто! Ну, скажем мы им: "Привет, мясо! Как дела?" А дальше что? И сколько планет они уже заселили?

- Только одну. Они могут путешествовать в специальных металлических контейнерах, но постоянно жить в пути не способны. Кроме того, будучи мясом, они могут передвигаться только в пространстве С. Это не дает им развить скорость света - а значит, вероятность выхода на контакт у них просто ничтожна. Точнее, бесконечна мала.

- Выходит, нам лучше сделать вид, что во Вселенной никого нет?

- Вот именно.

- Жестоко... С другой стороны, ты прав: кому охота встречаться с мясом? А те, кого брали на борт для тестирования, - ты уверен, что они ничего не помнят?

- Если кто и помнит - всё равно его примут за психа. Мы проникли к ним в головы и разгладили мясо таким образом, чтобы они воспринимали нас как сновидения.

- Сны у мяса... Подумать только - мы снимся мясу!

- И тогда весь этот сектор на карте можно отметить как необитаемый.

- Отлично! Полностью согласен. Как официально, так и между нами. Дело закрыто. Других нет? Что там ещё забавного, на той стороне Галактики?

- Да так... Одна робкая, но симпатичная водородная особь в созвездии Девятого класса, зона G445. Входила в контакт пару галактических циклов назад, теперь снова хочет дружить.

- Ох. Похоже, никуда от них не денешься.

- Да ладно тебе! Только представь, как неописуемо холодна была бы Вселенная, населяй мы её в одиночку...