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Change 5 вернулся на Землю

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Китайский космический корабль Change-5 вернулся на Землю с образцами лунного грунта. Это первая успешная операция такого рода за последние 44 года.
Доставленные на Землю образцы уже отправлены в специализированные научные учреждения для последующего изучения.
Таким образом, китайская экспедиция на Луну за образцами грунта реализована в полном объеме несмотря на все сложности связанные с организацией такой экспедиции.
Это безусловное достижение китайской космической программы, показывающее как большие амбиции, так и технические возможности КНР, которые позволяют самостоятельно проводить столь сложные миссии и достигать в них результата.






















Будущий музейный экспонат.





Теперь у китайцев на очереди строительство собственной орбитальной станции. "Небесный дворец" начнут собирать на орбите в 2022-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6406169.html
Рубрики: Наука, Невероятное в мире, Творчество
Метки: Китай, кнр, космос, луна, технологии
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