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Армия – это когда всё по-честному

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Армия – это когда всё по-честному

Друзья мои, поздравляю вас с Днём Ракетных войск стратегического назначения

Есть несколько праздников, которые я отмечал, отмечаю и буду отмечать, вне зависимости от смены общественных формаций, идеологических систем и политических режимов.

И этот праздник, День ракетных войск стратегического назначения – один из таких праздников.

Многие, даже отслужившие в армии, по разному относятся к службе в армии.

Лично я, всегда был убежден в том, что эти два года стали важнейшими в моей жизни, с точки зрения формирования меня как человека, личности и мужчины.

Когда тебе 18 лет, и ты только что, закончив полугодовое обучение в сержантской школе, получил две «сопли» на погоны (младший сержант).

И тебя, против твоего желания оставили в учебке командиром отделения во взводе разведки и навигации.

И ты получаешь взвод курсантов из 30 человек, твоих ровесников, 18 летних ребят, из которых ты должен подготовить через полгода сержантов, командиров отделений разведки и навигации для наших ракетных полков СПУ «Тополь».

И ты, восемнадцатилетний парень, мальчишка по сути, вдруг с этого дня отвечаешь за всё: начиная от того, есть ли у твоих курсантов зубная щетка и паста, в каком состоянии его портянки и заканчивая обучением рукопашному бою и его политическую подготовку.

А ситуация усугубляется тем что другой сержант, замкомвзвода, прослуживший полтора года, в преддверии дембеля, «забил болт» на службу.

И это становится важнейшим экзаменом в твоей жизни.

И все по-честному. Или справляешься и вытягиваешь взвод, или ты сломаешься.

Армия для меня – это когда всё по-честному. Например, вы знаете, что такое сопка Радости? И почему она так называется?

Это сопка расположена примерно в 10-11 км. от гарнизона, высотой около 400 метров.

И согласно железной традиции учебки, за неделю до выпуска все курсанты, в полной выкладке, в ОЗК должны пробежать это расстояние и подняться на вершину сопки Радости. И только тот курсант который это сделал, получает звание младшего сержанта.

А если не смог, то будь ты хоть трижды отличником до этого, самым примерным курсантом — звания не получаешь и полгода учебки – в задницу. Поэтому сопка и называлась среди курсантов сопкой Радости.

И все по-честному, все на глазах взвода. Честно, по-мужски.

А еще армия — это первый случай предательства, которое осуществлялось на моих глазах. После подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного Горбачевым, все СПУ «Тополь» пяти полков были уничтожены, взорваны. На наших глазах. Под веселые и одобрительные выкрики группы американских наблюдателей.

Моя пятнадцатилетняя сестренка, когда я, закончив службу, вернулся в июне 1989 года домой, сказала: «Я смотрю на брата и понимаю, что все мужчины должны отслужить в армии».

А вообще было классно!

Как говорится в Уставе: «солдат обязан мужественно и стойко переносить все тяготы военной службы».

С Днём РВСН, друзья мои!

Бахтиёр Эргашев, Узбекистан

Источник: https://news-front.info/2020/12/17/armiya-eto-kogda-vsyo-po-chestnomu/
Рубрики: Вооруженные силы, Мировоззрение
Метки: Армия, последние мировые новости на сегодня, ракета тополь, статьи, Узбекистан
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