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22 декабря в Армении начнется общенациональная забастовка

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Оппозиция Армении заявила, что 22 декабря в Армении начнется общенациональная забастовка, которая по замыслу организаторов, должна продолжаться вплоть до отставки Пашиняна. Кроме того, оппозиция грозит взять в осаду здание правительства Армении.

Марш протеста прошел в Ереване и сегодня. На завтра также объявлен массовый протест под лозунгом "Никол – уходи!".
В целом, уже очевидно, что с оппозицией Пашиняну договориться не получится, поэтому политический кризис будет развиваться и далее, причем его затягивание, объективно вредит интересам Армении, которая и без этого пребывает не в лучшем состоянии.
Армении нужна ясность относительно своего будущего, а с этим большие проблемы. Ни те, ни другие не могут предложить внятного образа будущего, поэтому в армянском обществе велико недоверие и к Пашиняну и к его оппонентам. Пожалуй лишь это еще удерживает Пашиняна на краю пропасти.


Иронично, но митинг противников Пашиняна в Ереване назывался "Марш достоинства", как один из змагарских митингов против Лукашенко.
Кстати, у армянской оппозиции есть уникальная возможность показать белорусским змагарам, что такое настоящая общенациональная забастовка, а не то посмешище, которое пытались устроить Тихановская и почивший "координационный совет белорусской оппозиции".
С другой стороны, если забастовка сорвется, то Пашинян может смело говорить, что народ оппозицию не поддерживает, поэтому уходить не надо.
Так что оппозиция серьезно закладывается на эту дату, которая может стать точкой бифуркации – либо забастовка состоится и поможет дожать Пашиняна, либо протесты продолжаться, но уже в стагнирующей фазе, как это произошло в Белоруссии. Ждем.


Мнение армянских обывателей о причинах поражения в войне.

PS. МО РФ сегодня опровергло заявления Пашиняна о том, что российские мировторцы попали в окружение в одном из районов Карабаха.
А вот несколько десятков армянских солдат попали в плен во время недавнего инцидента на Гадрутском направлении, где Азербайджанцы отжали пару сел, которые потом провели довеском к сделке по обмену пленными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6405769.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: армения, Видео, ереван, пашинян, протесты
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