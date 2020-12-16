Уставшие столбы
Вчера как-то пропустил, а личку завалили ссылкой на ролики с Шулявским мостом, где вчера оптом упали три электроопоры.
А ведь помните, как строительство этого моста противопоставлялось строительству Крымского моста. Мол, на Украине тоже могут качественно реализовывать инфраструктурные проекты, пусть даже и по ремонту большого моста.
Ну а получилось все как всегда. Поговаривают, что доцент Медовар ищет происки внезапного движения литосферных плит, которые привели к обрушению столбов.
На практике же, скорее всего где-то что-то украли или сделали на отвали. По счастливой случайности никто не погиб.Впрочем, с ним уже давно подобное происходит. С тех пор, как начали красить в патриотичные цвета, в особенности.
Полагаю, надо красить сразу в два слоя – в два раза патриотичнее = в два раза прочнее.
Рубрики: Новости Украины и Новороссии
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