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Уставшие столбы

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Вчера как-то пропустил, а личку завалили ссылкой на ролики с Шулявским мостом, где вчера оптом упали три электроопоры.











А ведь помните, как строительство этого моста противопоставлялось строительству Крымского моста. Мол, на Украине тоже могут качественно реализовывать инфраструктурные проекты, пусть даже и по ремонту большого моста.
Ну а получилось все как всегда. Поговаривают, что доцент Медовар ищет происки внезапного движения литосферных плит, которые привели к обрушению столбов.
На практике же, скорее всего где-то что-то украли или сделали на отвали. По счастливой случайности никто не погиб.Впрочем, с ним уже давно подобное происходит. С тех пор, как начали красить в патриотичные цвета, в особенности.











Полагаю, надо красить сразу в два слоя – в два раза патриотичнее = в два раза прочнее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6405554.html
Рубрики: Новости Украины и Новороссии
Метки: Видео, инфраструктура, Киев, Кличко, Украина, юмор
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