Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Во времена ВОВ в СССР были созданы танковые катковые минные тральщики (почитайте “Танки идут на мины”), в странах коалиции – молотковые (как и Уран-6). Молотковые оказались хуже, т.к. поднимают кучу пыли. Молотки отрывало, а катки выдерживали несколько подрывов. В чём, в чём новизна? В радиоуправлении?