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«Уран-6» за работой: российские миротворцы проводят разминирование в Карабахе

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=emndoJs5tOI
Рубрики: Видео, Вооруженные силы, Творчество
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10431 8171
    Павел 58 мин. назад

      Во времена ВОВ в СССР были созданы танковые катковые минные тральщики (почитайте “Танки идут на мины”), в странах коалиции – молотковые (как и Уран-6). Молотковые оказались хуже, т.к. поднимают кучу пыли. Молотки отрывало, а катки выдерживали несколько подрывов. В чём, в чём новизна? В радиоуправлении?

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