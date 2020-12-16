Танкист Зеленский
Я сначала подумал что фейк и фотошоп, но нет, дно оказалось действительно пробито.
В Штабе командования сухопутных войск Украины установлен памятник, где Зеленский изображен в роли танкиста, рядом с двумя другими "героями" – командующим сухопутными войсками Сикорским и командующим группировкой ВСУ на Донбассе Наевым, с которых рисовали "отдавших жизнь за свободу Украины".
Они по сути сами себе памятники ставят, а Зеленский наверное "горел в танке под Дебальцево".
Да хорош. Саня Емельяненко ведь. Особенно взглядом.
А еще главный военный храм вспоминается, который с иконами правителей. А нет, это другое.