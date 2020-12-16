Главная » Видео

Танкист Зеленский

166 1

Я сначала подумал что фейк и фотошоп, но нет, дно оказалось действительно пробито.
В Штабе командования сухопутных войск Украины установлен памятник, где Зеленский изображен в роли танкиста, рядом с двумя другими "героями" – командующим сухопутными войсками Сикорским и командующим группировкой ВСУ на Донбассе Наевым, с которых рисовали "отдавших жизнь за свободу Украины".
Они по сути сами себе памятники ставят, а Зеленский наверное "горел в танке под Дебальцево".


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6403965.html
Рубрики: Видео, Новости Украины и Новороссии
Метки: всу, Зеленский, памятники, Украина, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 09 сентября 2019
Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2019
Новости Украины и Новороссии 10 сентября 2019
Сводки от ополчения Новороссии 04 октября 2019
Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2020
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
Новости Украины и Новороссии 29 мая 2019
Новости Украины и Новороссии 31 августа 2019
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6379 5195
    Женечка 22 мин. назад

      Да хорош. Саня Емельяненко ведь. Особенно взглядом.
      А еще главный военный храм вспоминается, который с иконами правителей. А нет, это другое.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru