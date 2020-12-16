Мы проспали «революцию»! Власть с какого-то перепуга озаботилась ростом цен на продовольственные товары для нас, для челяди: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль: «А как народ?»

«Кто виноват?» – вкрадчиво спросил президент. «Виноваты все, кроме нас!» – находчиво откликнулся премьер. «Что делать? Что делать?» – в унисон запели названные виновными главы Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга. «Исправим! Исправим!» – отшутились вице-премьеры и ФАС.

Весь этот телефарс был разыгран специально для того, чтобы скрыть простой убийственный факт: все сегменты продовольственного рынка страны: от семенного фонда до конечного потребителя в той или иной степени (а некоторые монопольно!) принадлежат иностранным или офшорным компаниям. И им, простите, по барабану как проблемы российского народа, так и грозный вид Михаила Мишустина. Которому, как бывшему главе ФНС, это известно лучше других. И чем дольше власть по-страусиному будет зарывать голову в асфальт, тем сильнее рванёт…

Я спросил у Путина

17 декабря 2020 г. на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией (или наоборот?), у Владимира Путина наверняка запланированно спросят: «Доколе?» Ответ президента пока неизвестен почтенной публике, но вряд ли прозвучат прямые слова, что грош цена нашей так называемой продовольственной независимости и безопасности, пока государство позволяет иностранцам контролировать этот стратегический рынок.

В принципе иностранное засилье начинается с пелёнок урожая: с семян и земли. Про семенной фонд «АН» писали много и подробно. Материалы ложились на первые столы страны. Сейчас ситуация стала немного выправляться, кстати, благодаря новой команде в Миннауки и лично министру Валерию Фалькову.Скорее всего, мы услышим версию о том, что недобросовестные производители пытаются привести внутренние цены к мировым, а продавцы беззастенчиво пользуются пандемией. Но всё правительство объединённым фронтом выйдет на субботник по борьбе с ростом цен. Может быть, даже накажут кого-нибудь на конюшне показательно. Но это в самом крайнем случае. Цены всё равно не упадут до прежнего уровня. Потому что фактически никакой управы на иностранцев нет. Да и дикий капитализм никто не отменял.

С землёй же всё страньше и страньше. Крупнейшие агрохолдинги «едят» российские земли сельхозназначения, как Гаргантюа и Пантагрюэль. По подсчётам экспертов консалтинговой компании BEFL, в 2015 году 43 крупнейших агрохолдинга распоряжались почти 8, 5 млн га российской пахотной земли! А в мае года 2020-го от Рождества Христова 61 компания контролировала уже 14, 2 млн га, на 779 тыс. га превысив показатель прошлого года.

Пятёрка же главных латифундистов имеет в кармане 3, 81 млн гектаров. Так, не имеющий никакого отношения к жене бывшего премьера АПХ «Мираторг» перешагнул роковой рубеж – 1, 04 млн гектаров. На втором месте холдинг «Продимекс» с 865 тыс. га. «Агрокомплекс им. Н.И. качёва» – 653 тыс. га, ГК «Русагро» – 643 тыс. га. Замыкает земельную пятёрку лидеров «ЭкоНива-АПК», земельный банк которой оценивается в 599 тыс. гектаров.

Зачем считать землю в чужом кармане? А вот зачем! Учредителями «Мираторга», открытыми бенефициарами бизнеса, как сообщает Руспрофиль, являются 2 иностранных юридических лица: ООО «Агромир» (Кипр) с долей в 1 730 826 900 руб. (99, 99%) и ООО «Саудейд энтерпрайзис лимитед» с долей 173 100 руб. (0, 01%).

«Продимекс» – предположительно, «Мидвей холдингс лтд» («Meadway holdings ltd»).

На «Агрокомплексе» в ЕГРЮЛ на 117 страницах текста выписки никаких данных об учредителях нет, что вызывает не просто удивление, а восхищение оборотистостью владельца 653 тысяч гектаров.

Всё крайне запутанно в «Русагро», поэтому, чтобы не нарываться на юридические сложности, говорить ничего не будем.

Основным же учредителем «ЭкоНива-АПК» с долей 98% (5 096 000 руб.) является зарегистрированная в Германии «Экозем-аграр аг».

Скромно напомним, что по федеральным законам земли сельхозназначения иностранцам продавать нельзя! Итак, ни одна из пяти первых компаний, которые владеют почти 4 млн гектаров российской пахотной земли, не имеет чёткой и прозрачной структуры реальных конечных бенефициаров. А ведь они ещё получают гигантские бюджетные дотации… Занавес!

Вопрос президенту Самое ужасное, что началось это даже не накануне общения Владимира Владимировича с народом. А с 2015 года! Почти шесть лет Food Index, который отражает долю расходов на продукты, не просто скачет – галопирует! По официальным данным Росстата, в эпоху «сытных двухтысячных» доля расходов на питание в бюджетах семей систематически падала и достигла в 2013 г. 33, 2%. С 2014 г. из-за продовольственного эмбарго она резко выросла и составила в 2015 г. 37, 3%. Тяжелее всего из-за низких доходов пришлось сельскому населению. Там тратили на еду в 2016 г. до 45, 5% доходов – почти на критическом уровне! А в беднейших семьях доля расходов на питание увеличилась с 48, 2% в 2013 г. до 53, 3% в 2017 году. Господа правители, более половины на еду! Ещё половина – ЖКХ и транспорт, чтобы доехать до работы. Может, проще сразу в петлю? Если сравнить две полярные группы населения – 10% самых бедных и 10% самых богатых, то видно, что уровень конечного потребления отличается в 9 раз! У бедных в 2017 г. эта цифра составляла 5263 рубля. В том числе 2803 рубля на пропитание. А у богатых из суммы конечного потребления в 47 421 рубль только 11 280 тратилось на еду. Вопрос президенту: «Что можно было купить на 2803 рубля в 2017 году, чтобы прожить целый месяц и не сдохнуть? А что можно купить сегодня, в 2020‑м?»

Невероятные приключения иностранцев в РФ

Но мало вырастить урожай, его надо сохранить и переработать. Зерно хранят на элеваторах. Как говорят игроки этого рынка, сегодня ООО «Русская элеваторная компания», созданное в 2004 г., является собственником крупнейшей элеваторной сети в России. Владелец «Русской элеваторной компании» – французский холдинг Sungrain S. A, входящий в группу Louis Dreyfus. В элеваторную сеть входят следующие предприятия: ОАО «Ипатовский элеватор», ОАО «Тацинский элеватор», ООО «Волгоградский элеватор», ОАО «Дивенский элеватор», ОАО «Благодарненский элеватор», ОАО «Зерно», ОАО «Хлебная база «Поворино», ОАО «Новопавловский элеватор», ОАО «Тресвятское хлебоприёмное», ООО «Дубовское ХПП», ОАО «Палласовский элеватор», ОАО «Элеватор».

Правда, официальный сайт компании не открывался. Основным видом деятельности являются «Вложения в ценные бумаги». Но зато по связям Руспрофиль выдаёт компанию «Луис Дрейфус восток». Это подразделение транснационального гиганта «LDC», которое «закупает, хранит и поставляет зерновые (пшеницу, ячмень и кукурузу) и сахарную продукцию как внутри страны, так и в различные пункты назначения по всему миру». Себя они также называют ведущим экспортёром зерновых из нашей страны.

Бинго! На неизвестно кому в реальности принадлежащих русских землях выращиваются в том числе и пшеница, ячмень, кукуруза. А хранится и экспортируется транснационалами. То есть практически вся зерновая псевдороссийская отрасль России не принадлежит!

Но, может быть, это исключение из правил? «АН» опросили экспертов, и вот что получилось. Для затравки вспомним песенку: «Пейте, дети, молоко!» Больше всех в прошлом, 2019 году молока произвела «ЭкоНива» (Германия), аж 758 тыс. тонн. На втором месте Ткачёв с неизвестными учредителями и 271 тыс. тонн. Тройку замыкает АХ «Красный Восток» – 129 тысяч. В нём тоже фигурирует некая панамская учредительная компания. Так что, выпивая стакан молока, помните, что вы подарили большую часть своих денег совсем не российскому бюджету…

Такая же ситуация в мясоперерабатывающей, кондитерской и прочих вкусных промышленностях. Чтобы не расстраиваться, мы даже не стали изучать ликёро-водочную отрасль.

Не прячьте ваши денежки

Любой бизнес направлен на максимальное извлечение прибыли. Ему плевать на людей. Бизнес продовольственный не исключение. Баба Маня не купит себе тёплые чулки, но кушать-то она не перестанет! Поэтому цены на хлеб, сахар и прочее подсолнечное масло при капитализме расти будут всегда. Это был наш выбор в 1991 году. Хотели 300 сортов колбасы? Получите, распишитесь!

Конечно, когда бизнес чувствует, что перегнул палку и покупательная способность близка к критической, он снижает цену. Его маржа уменьшается, но это лучше, чем вообще никакой. Но не у нас. У нас, наоборот, урвать и убежать: «Умри ты сегодня, а я завтра»… Тем более если юрисдикция у тебя совсем-совсем не российская, английское право, то‑сё.

При этом власть сама создала эту ситуацию. Помните заклинания: «Рынки – антисанитария, маленькие магазины около дома – зло, ларьки портят вид любимого города. Придут торговые сети, и всем будет хорошо!» Расчистили им дорогу, они триумфально пришли. Получите, распишитесь!

Сети, как вы сами понимаете, тоже совсем-совсем не российские, несмотря на русские названия типа «Авоськи». Так, «Ашан» – чисто французская компания, MetroCash&Carry из Германии, «Глобус» зарегистрирован на Кипре, «Билла» – Австрия. Но это мы знаем. А вот, например, «Пятёрочка»? Или «Перекрёсток»? А эти да ещё и «Карусель» входят в X5 Retail Group, управляемую из Нидерландов и принадлежащую таким «нищим» людям, как Михаил Фридман и Герман Хан. Каждый раз, расплачиваясь на кассе, вы делаете их ещё богаче.

А если не хочу? Колхоз – дело добровольное: не хочешь – заставим! Других же вариантов просто нет. Вероятно, после такого шухера на недельку цены иностранные и офшорные сети немного сбросят. А перед Новым годом вновь поднимут, чтобы отыграть своё. Ничего личного, только бизнес, детка…

Справка "АН" 80% российского рынка пива принадлежит пяти иностранным производителям: датская Carlsberg владеет компанией «Балтика» – доля рынка 37, 4%; международная корпорация Anheuser-Busch InBev – 15%; нидерландская Heineken – 12%; британская SABMiller plc. – 10%; турецкая Anadolu Efes – 10%. PepsiCo – свыше 34, 5% рынка соков, около 20% рынка безалкогольных напитков, а также 9, 9% рынка молока и молокопродуктов, 7, 6% рынка детского питания; Coca-Cola – 30% рынка соков; Danone – 15, 5% рынка детского питания, свыше 20% рынка сметаны, 15% рынка молока; Hortino и Hortex (Польша), «Есть идея» (Unilеver) и Bonduelle контролируют порядка 60% рынка замороженных овощей.

Правила игры

Объявленное в 2014 г. в ответ на санкции продовольственное импортозамещение действительно подстегнуло сельскохозяйственный бизнес. Именно бизнес, а не само развитие сельского хозяйства, сельских территорий, сельского человека. Агрохолдинги почувствовали возможность шантажировать власть и стали расти как на дрожжах на бюджетных миллиардах. Транснациональные корпорации мгновенно переобулись и спрятались за дочками-внучками. Выращенное на российских чернозёмах зерно, вместо того чтобы идти на корм российскому же скоту, пошло на экспорт по всему миру. Само продовольствие по многим позициям стало дороже, чем в той же Европе, не говоря уже о США.

Всем стало хорошо! Офшорные холдинги добивают фермеров, забирают их паи, продают намолоченное французской фирме, которая толкает его с накруткой процентов на 50. При этом так как на экспорт нужен 4‑й класс пшеницы, то весь Краснодарский край засажен именно им. А там в советские времена выращивалась пшеница 1-го и 2-го классов – естественный улучшитель в хлебопекарной промышленности. Так как естественного не стало, то в российский хлеб стали сыпать китайскую химию. И вот этот химический хлеб копеечной себестоимости мы покупаем во французских или немецких магазинах. Все в шоколаде. Кроме нас с вами…

Во всём цивилизованном мире принято считать, что если средний человек тратит на покупку продовольствия примерно 20% своих доходов, то это правильно и ради такого соотношения стоимости еды и доходов граждан должно работать правительство. Если на продовольствие тратится больше 20, но меньше 30%, то уровень экономической доступности продовольствия можно считать средним. Свыше одной трети, но менее 50% – высоким, а свыше 50% – критическим. Сегодня средняя российская семья тратит на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, посчитали в центре «Ромир». Почти половину своих зарплат мы отдаём либо офшорам, либо иностранным государствам!

Как там сказал некий Дмитрий Медведев, «Россия накормит весь мир»? Уже кормит. И всё это произошло и закрепилось во время вашего премьерства-президентства! Поклон вам до земли…

А вообще-то изящная комбинация получилась. Под предлогом защиты от тигров западных страну окружили продовольственным забором. А вовнутрь запустили тигров транснациональных и тигров офшорных. И сказали им: «Резвитесь, ребята, как хотите. Импортозамещение всё спишет». 17 декабря дрессировщик, конечно, хлопнет кнутом. Но, похоже, тигры настолько вошли во вкус, что кнут уже не поможет…

Да и кнут может быть чужим. Если до пожилого Байдена дойдёт, как легко он может взять нас за горло одной только угрозой ввести санкции против офшорок (с трансиками бодаться никто не посмеет!), связанных с нашим сельским хозяйством, то это будет аллес капут всем нашим продбезопасности и проднезависимости. Вы, конечно, сбежите через Внуково-3, а нам вместо «ножек Буша» будут присылать «ляжки Байдена»?